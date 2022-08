"Kohlantess" : cinq questions pour comprendre la polémique qui secoue la Chancellerie

D'où vient cette vidéo ?

Il s'agit d'un épisode d'une série diffusée sur le web depuis trois ans, baptisée "Kohlantess" (mélange de "Koh-Lanta" et du mot verlan pour "cité"), dont la nouvelle saison débutée cet été avait commencé par un épisode montrant un affrontement amical entre jeunes de quartiers et policiers . Pour le second épisode, l'animateur du jeu Djibril Dramé, originaire de Fresnes, avait obtenu d'organiser un affrontement similaire dans la prison, entre détenus et surveillants. À la clé, un chèque de 1.700 euros pour trois associations caritatives.

Initialement prévue début août, la diffusion de la vidéo avait été repoussée au 14 août, notamment pour permettre à l'établissement pénitentiaire de contrôler les images. Parmi les épreuves organisées dans une ambiance bon enfant, un parcours de karting improvisé : ce sont ces images en particulier qui ont choqué.

Qui était au courant, et qui a payé ?

Sur France Inter ce mardi , le porte-parole du gouvernement Olivier Véran assure que "ni le cabinet du ministre de la Justice, ni même le directeur central de l'administration pénitentiaire n'étaient au fait qu'il y avait une course de kart ou une piscine temporaire dans la prison de Fresnes". Il confirme ce qu'expliquait également le ministère lundi : "l'initiative de l'événement a été prise et gérée en direct entre la prison et les organisateurs. Une convention bipartite a été signée et mentionne bien le karting, mais ni le cabinet du ministre ni l'administration pénitentiaire n'ont vu cette convention."

De fait, la direction de la prison était bien évidemment au courant, le directeur de l'établissement Jimmy Delliste félicitant même les organisateurs dans un tweet publié le 27 juillet pour "un moment d'engagement fraternel".

Le ministère de la Justice n'a toutefois pas totalement découvert l'événement au moment de sa diffusion. D'abord parce qu'il a été couvert par deux médias qui ont assisté à la fameuse journée : elle est relatée dans un article du Parisien du 28 juillet 2022 , et une vidéo de Konbini le 20 août . Les journalistes avaient des accréditations pour couvrir l'événement.

Le service communication de la Chancellerie confirme aussi qu'il a bien donné son accord pour sa diffusion, mais assure l'avoir fait "sans avoir connaissance du programme en détail". C'est la principale question que devra préciser l'enquête lancée par Eric Dupond-Moretti, puisque le service dit aussi avoir vu les images (notamment pour décider de flouter ou d'anonymiser certains intervenants pour des raisons de sécurité) avant la diffusion.

Quant au financement de cette journée à Fresnes, il a été intégralement pris en charge par les organisateurs et par leurs sponsors. "Tout ce qui a été utilisé pendant l'événement, de la bouteille d'eau au karting, a été financé par les équipes de 'Kohlantess'", explique ainsi un organisateur à nos confrères de franceinfo . Une seule exception : selon un employé de la prison, "les surveillants qui ont participé au jeu et les agents qui ont assuré l'encadrement ont été payés en heures supplémentaires".

D'où vient la polémique ?

Une fois la vidéo publiée, un extrait montrant la fameuse séquence de karting est isolé par un compte Twitter d'extrême-droite , avant d'être reprise par l'ex-RN et candidat malheureux aux législatives Reconquête Damien Rieu, interpelant le ministre de la Justice et le directeur de la prison de Fresnes, avec un message comme souvent riche en provocations et approximations (notamment sur le financement de l'événement).

Damien Rieu étant très suivi sur Twitter, la polémique se répand comme une traînée de poudre sur le réseau, reprise également par des élus RN. Elle finit par être reprise samedi par le ministre de la Justice lui-même, qui annonce dans un tweet être choqué par les images, et demander une enquête.

Réactions également peu après du côté des Républicains, qui s'engouffrent dans la brèche. Eric Ciotti se fend lui aussi d'un tweet sur le sujet , et le compte officiel du parti de droite en fait même un slogan ( rapidement moqué par les internautes qui lui rappellent les condamnations prononcées ces dernières années à l'encontre de plusieurs de ses membres).

Pourquoi la vidéo a-t-elle été supprimée ?

C'est la production qui a pris cette décision ce mardi, et paradoxalement elle n'est pas directement la conséquence de la polémique autour du karting... Mais d'une "sous-polémique" née deux jours après. Selon le journal "L'Opinion" , l'un des participants à l'épreuve de "tir à la corde" était un détenu condamné pour viol à dix ans de réclusion en février 2021. De son côté, BFMTV révèle la présence d'un autre criminel détenu , condamné lui pour meurtre.

C'est la présence de ces deux détenus qui a poussé la production à supprimer la vidéo. Dans un message publié sur plusieurs réseaux sociaux, Djibril Dramé assure que parmi les conditions "sine qua non" négociées avec la direction de Fresnes, il avait exigé qu'aucun participant n'ait été condamnée à "une peine résultant d'une atteinte à l'intégrité physique et/ou morale d'une personne". Il annonce donc la suppression de la vidéo "par respect pour les victimes" et demande que "la promesse de don faite par le centre pénitentiaire de Fresnes soit intégralement reversée à une association d'aide aux victimes".

Est-ce le kart qui cache la forêt ?

Au-delà de la polémique autour de la course de karting, beaucoup de personnalités notamment à gauche regrettent une invisibilisation des "vrais" problèmes de la prison de Fresnes. "Pour une fois que détenus et surveillants peuvent rire ensemble et peuvent en plus agir pour une bonne cause, parce qu'il s'agissait de donner de l'argent à trois associations caritatives qui s'occupent d'enfants, je ne vois pas où est le mal. Il s'agit d'une journée dans la vie de gens entassés à trois par cellule 22 heures sur 24", explique ainsi la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté Dominique Simonnot , qui dénonce régulièrement les conditions "horribles" de détention et les conditions de travail "affreuses" pour les surveillants au quotidien.

Mathieu Quinquis, président de la section française de l'Observatoire international des prisons, estime lui que l'on s'indigne pour de mauvaises raisons, quand la France a déjà subi 44 condamnations depuis 2009 pour "traitements inhumains et dégradants" en prison.

Une vision que partage le député insoumis Louis Boyard , ainsi que plusieurs figures de la gauche, et une indignation qu'on retrouve chez de nombreux avocats et magistrats, qui ne connaissent que trop bien la réalité de la vie en prison.

