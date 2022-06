L'acteur Matthew McConaughey, pourtant propriétaire d'armes, lance un appel déchirant pour plus de contrôle

Son discours restera longtemps dans les mémoires. Il représente même un tournant dans le débat sur le contrôle des armes à feu. Matthew McConaughey, 52 ans et mondialement connu pour ses rôles dans Interstellar et The Dallas Buyers Club est concerné à double titre par le sujet. Tout d'abord car il est né à Uvalde, là même où a eu lieu la tuerie de masse dans une école primaire qui a fait 21 morts dont 19 enfants le 24 mai dernier. Mais aussi parce qu'il possède des armes, et est un ardent défenseur du Deuxième Amendement.

"J'ai appris à tenir une arme à Uvalde, j'y ai appris aussi à être un détenteur d'armes responsable".

Il a donc accepté l'invitation de Joe Biden à participer à une conférence de presse à la Maison Blanche, aux cotés de la porte-parole de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre, après avoir discuté avec le président américain.

Matthew McConaughey milite pour un meilleur contrôle notamment lors de l'achat d'une arme semi-automatique. En effet, toutes les armes qui ont été utilisées lors des tueries de masse ont été achetées légalement. Par exemple, l'auteur du massacre d'Uvalde s'est procuré ses armes dans une armurerie. Il n'est pas nécessaire d'avoir un casier judiciaire vierge, puisqu'il n'est pas vérifié. Et il suffit d'avoir 18 ans.

Matthew McConaughey a alors brandi la photo d'Alithia, 10 ans, tuée à Uvalde.

Matthew McConaughey brandit la photo d'Alithia, 10 ans, tuée dans son école d'Uvalde (Texas) © AFP - Auteur / Source / Crédit WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Son rêve était de faire une école d'art à Paris" dit-il, puis sa colère monte, sa voix se casse, son émotion transparait lorsqu'il transmet les paroles des parents de l'enfant.

Les Converse vertes, nouveau symbole de la lutte contre les armes ?

McConaughey évoque ensuite le souvenir de Maite 10 ans, qui portait des sneakers Converse vertes, avec un coeur dessiné sur la droite. Elle aussi fait partie des 19 enfants assassinés. Le comédien demande à sa femme, assise à ses cotés, de montrer des chaussures similaires à celles de la filette :

"Ces Converse sont le seul élément ayant permis d'identifier avec certitude le corps de Maite après la fusillade" dit l'acteur, la voix cassée, tapant du pied, tapant du poing sur son pupitre et ajoutant "qu'en dites-vous hein?".

L'une des figures du mouvement anti-armes à feu, David Hogg, survivant de la tuerie du lycée de Parkland (Floride) en 2018, a utilisé immédiatement cette image comme photo de profil sur son compte Twitter :

Pour un compromis "de bon sens"

Appuyé à son pupitre, la star oscarisée en 2014 pour son rôle dans Dallas Buyers Club a lancé un appel :

"Nous devons profiter de cette opportunité que nous avons aujourd'hui, avec des gens des deux cotés voulant que les choses changent. Nous ne sommes pas aussi divisés que ce qu’on veut nous faire croire. Nous devons parvenir à un compromis de bon sens."

En effet, Joe Biden a appelé le Congrès américain à trouver un compromis pour restreindre les ventes de fusils d’assaut et a vivement attaqué les Républicains qui s’y opposent. Un projet de loi interdisant la vente d'armes semi-automatiques aux moins de 21 ans et de chargeurs de grande capacité est en cours de discussion au Congrès. La Chambre des représentants a voté le "Protecting Our Kids Act", mais devant le risque de rejet au Sénat, un petit groupe de sénateurs démocrates et républicains discutent actuellement pour parvenir à un compromis.