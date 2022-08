L'actrice Olivia Newton-John, star du film "Grease", est morte à l'âge de 73 ans

La chanteuse et actrice australienne d'origine britannique Olivia Newton-John est décédée lundi à l'âge de 73 ans, selon un communiqué de sa famille publié sur son compte Instagram. La comédienne est "décédée paisiblement dans son ranch en Californie du Sud, entourée par sa famille et ses amis", précise le communiqué. Elle luttait contre un cancer du sein depuis 30 ans.

Née le 26 septembre 1948 à Cambridge, celle que la reine Elizabeth II a titré "Dame commandeur de l'ordre de l'Empire britannique" est la petite-fille du physicien allemand Max Born, dont les travaux sur la théorie des quanta sont couronnés du prix Nobel. Son rôle dans Grease aux cotés John Travolta l'a révélée au monde entier.

Un rôle et une comédie musicale mythique

En 1978, avec ses grandes boucles d'oreille et son rouge à lèvres carmin, elle a fait le tour du monde sur les écrans de cinéma en interprétant Sandy Olson dans la comédie musical film Grease, auprès de John Travolta. La Sandy qui chante et danse sur l'air mythique "You're The One That I Want", ce sera l'un de ses plus grands succès.

Un énorme succès en France

Sorti en 1978, le film est immédiatement un énorme succès mondial. En France, il fait six millions d'entrées... Plus que "Les Demoiselles de Rochefort" ou "West Side Story"! Malgré ce succès planétaire, Olivia Newton-John n'a pas poursuivi longtemps sur sa lancée au cinéma. Après quelques films, elle s'est consacrée surtout à la chanson et à son ranch californien où elle vivait entourée d'animaux.

John Travolta avec Olivia Newton John dans Grease. - ROBERT STIG

Olivia Newton John et John Travolta dans Grease. © AFP - ROBERT STIG/COLLECTION CHRISTOPHEL

Une grande chanteuse de country

Olivia Newton-John, c'était aussi une chanteuse de country et de pop rock avec à son actif une quarantaine d'albums, dont "Physical", énorme succès en 1981, et des centaines de concerts donnés à travers la planète. L'Anglo-australienne est même consacrée à deux reprises "chanteuse la plus populaire des Etats-Unis" et remporte un Grammy award face à la reine Dolly Parton. En 1974, elle avait également représenté la Grande-Bretagne à l'Eurovision, en terminant 4ème, s'inclinant derrière... Abba.

30 ans de lutte contre le cancer

Depuis que le cancer s'était abattu sur elle quand elle avait une quarantaine d'années, la star mettait toute son énergie et sa notoriété au service de la lutte contre la maladie. "Olivia a été un symbole de triomphe et d'espoir depuis 30 ans en partageant son expérience sur le cancer du sein", a écrit son mari, précisant qu'un fond à son nom avait été créé afin de financer la recherche sur les plantes médicinales et le cancer, le "Olivia Newton-John Foundation Fund".