"L'affiche que je jouais dans la cour de récré" : paroles de franco-marocains avant la demi-finale du Mondial

"C'est comme choisir entre mon père et ma mère". À n'en pas douter, la demi-finale du Mondial de foot qui verra s'opposer ce mercredi les Bleus et les Lions de l'Atlas provoquera des sentiments contradictoires chez tous ceux qui, depuis le début de Coupe du monde au Qatar, soutiennent les deux équipes. D'un côté, le champion du monde en titre. De l'autre, une sélection marocaine entrée dans l'histoire en devenant la première équipe africaine à atteindre ce niveau de la compétition. Et, à l'arrivée, un dilemme pour tous ceux qui entretiennent des liens forts avec les deux pays. Que représente pour eux cette rencontre ? Qui espèrent-ils voir gagner ? Entre la fierté de la double culture, le stress au plus haut et la fête que ce France-Maroc représente, vingt d'entre eux racontent.

"Mes pays d'origine et de cœur"

Raina a 23 ans, elle est marocaine et étudie en France depuis 6 ans.

Publicité

"Depuis le début de la compétition, je soutiens les deux équipes. Mais mercredi, je voudrais voir le Maroc gagner. La France est déjà championne, alors qu'une victoire du Maroc représente un accomplissement pour tout un continent. Bien sûr que cela me met des étoiles dans les yeux d'y croire. Mon pays d'origine et mon pays de cœur sont en tête d'affiche. Leurs histoires sont étroitement liées, les voir s'affronter sur le terrain sera un incroyable spectacle et, quel que soit le résultat final, ce sera tout de même une victoire. Ce match, c'est finalement une représentation du conflit intérieur culturel que vivent toutes les personnes dans mon cas."

"C'est l’affiche que je jouais dans la cour de récréation"

Yassine a 27 ans. Il est né et a grandi en France, a fait deux ans d'études à Casablanca. Il supporte les deux équipes.

"Cette rencontre, c’est un choix bien trop difficile à faire. C’est comme choisir entre son père et sa mère ! J’aime les deux pays, mes deux pays. Je suis déjà très heureux et fier du parcours des deux équipes. Quoiqu’il arrive, je pourrai dire à l’issue du match que je suis en finale ! En tout cas, c’est le match de mes rêves, l’affiche que j’ai joué maintes fois dans la cour de récréation de l’école quand j’étais enfant, ou en vacances au Maroc… Une joie immense et indescriptible !"

"Entendre les deux hymnes l’un après l’autre sera émouvant"

Karim a 48 ans. Il se dit "100% français et 100% marocain" et supporte les deux équipes depuis le début de la compétition.

"Ce match représente symboliquement l’union entre mes identités, une rivalité amicale et fraternelle. Et surtout, les retrouvailles sur le terrain de deux peuples dont les liens sont très puissants, qu’ils soient conscients ou non. Entendre les deux hymnes l’un après l’autre sera émouvant, chargé d’histoire et de symboles. On m’a souvent reproché de ne pas 'choisir' entre mes deux nationalités. Je serai fier mercredi de ne pas choisir : je n’accepterai jamais de me couper un bras ! Au téléphone, un ami marocain m'a dit : 'Si le Maroc gagne, on sera Marocains. Si la France gagne, on sera Français !' Cette phrase, comme mon sentiment profond, sont à rebours des discours de l’extrême droite ou des communautaristes : on peut être 100% ceci et 100% cela."

"Heureuse quelque soit le résultat"

Fatine a 46 ans, elle soutient les deux équipes depuis le début de la Coupe du monde.

"Je serai heureuse quelque soit le résultat, et une de mes équipes sera forcément en finale. Heureuse pour le Maroc, parce que c'est une première et que cela va faire beaucoup de bien à ce pays qui joue maintenant dans la cour des grands. Et heureuse pour la France parce que l’équipe de France est légendaire, et que voir une troisième étoile sur leur maillot serait génial ! Dans la famille, nous sommes français, moi d’origine marocaine, mon mari non. Nos enfants sont franco-marocains et heureux de vivre cette fête."

"Je ne voulais pas me retrouver dans cette situation"

Illyès a 35 ans. Il a soutenu le Maroc depuis le début de la compétition, et voit mercredi ses deux patries s'affronter.

"Que l’un ou l’autre gagne me ravira. Mais, vu le parcours incroyable du Maroc, et comme l’humain a toujours un faible pour 'le petit poucet', je crois que je supporterai davantage le Maroc. Cette situation est très compliquée à vivre pour un fan absolu de foot comme moi. Honnêtement, je ne voulais pas me retrouver dans cette situation, je la redoutais. Je pense découvrir mercredi seulement pour qui mon cœur battra le plus. C’est un match incroyable pour nous. Inattendu. Jamais je n’aurais cru voir s’affronter les deux équipes en match officiel, encore moins en demi-finale de Coupe du monde. Ce match n’a rien de politique pour moi, ce sont juste mes deux patries qui s’affrontent."

"Je ne peux pas choisir, j'aime le bœuf bourguignon et le couscous"

Aicha a 37 ans. Son identité est représentée par ses deux cultures, alors impossible de choisir.

"Je ne peux pas choisir entre les deux pays. C'est comme si on me demandait de choisir entre mon père ou ma mère, ou encore entre mon fils et ma fille. Les deux pays me sont chers. Les deux cultures représentent mon identité. J'aime le bœuf bourguignon et le couscous, j’aime Victor Hugo et Tahar Ben Jelloun. Pourquoi choisir entre les deux alors qu’on peut vivre avec les deux ? C est une chance d’avoir une double culture. Dans tous les cas, ce sera une belle rencontre entre deux pays que j'aime. Quel que soit le résultat, on aura gagné !"

"Ce n’est pas le cœur et la raison, c’est le cœur et le cœur"

Fatiha a 36 ans. Elle supporte les deux équipes.

"Je suis pour les deux pays et dans tous les cas je serai en finale ! Mais j'ai quand même un petit penchant pour le Maroc. Pour marquer l’histoire, pour la percée d’un pays africain, arabe, musulman. Ils nous rendent fiers d’être ce que l’on est. Ils le méritent. Et la France a déjà eu deux victoire en Coupe du monde. Cette rencontre me montre que je suis incapable de choisir, elle est pour moi un match entre mes origines marocaines, une partie de ma culture et ma vie réelle en France. Ce n’est pas le cœur et la raison, c’est le cœur et le cœur !"

"Je suis la première surprise de soutenir l'équipe du Maroc"

Samia a 44 ans. L'équipe du Maroc représente pour elle le passé de sa famille.

"Je suis la première surprise de soutenir l'équipe du Maroc mercredi, celle qui a toujours représenté le pays de mes parents, et non le mien. L'équipe du Maroc incarne le passé de ma famille. Une grande partie des joueurs sont binationaux. Je me suis dit que c'était cette équipe qui représentait le mieux ce que je suis et que je voudrais voir gagner. Et ce, même si ils ont choisi de représenter le Maroc. Pour moi, une victoire du Maroc serait la reconnaissance de la grande richesse que représente cette jeunesse issue de l'émigration marocaine. Mais en même temps je serai très heureuse que la France gagne car je suis française. C'est tout le paradoxe."

"Voir tous les pays africains et arabes unis"

Yasmine a 31 ans. Elle a été naturalisée il y a deux ans et va se marier avec un Franco-marocain.

"Je n'aime pas particulièrement le foot, mais voir tous les pays africains et arabes unis cela m'a fait quelque chose. Je soutiendrai donc le Maroc par équité, car j'ai crié ma joie lorsque la France a gagné la dernière Coupe du monde alors que je n'étais même pas encore française !

Mon fiancée franco-marocain soutiendra la France. Mais la récupération politique fait un peu mal, car avant d'essayer de comprendre ce qu'une double culture représente pour les personnes concernées, on insinue que l'on sera forcément malheureux d'apprendre que le Maroc a perdu. Nous sommes plutôt fiers de dire dès à présent que nous sommes en finale !"

"J'aurai l'impression de gagner et de perdre"

Ines a 18 ans. Elle soutient la France et le Maroc.

"Si la France gagne, je serai contente et fière que l’équipe passe en finale, mais je serais déçue que le Maroc soit éliminé et vice versa. Dans tous les cas, j’aurai l’impression de gagner et perdre.

"Le parfum des vacances de mon enfance"

Mohamed a 38 ans. Il est né en France et a passé ses vacances d'enfance au Maroc.

"Je soutiens le Maroc et la France. Mais mercredi, j'aimerais que le Maroc gagne, parce que c'est le petit poucet, le Rocky Balboa dans Rocky 1. Celui que l'on veut voir gagner malgré les coups de Goliath. Ce pays est aussi celui de mes origines. Du parfum des vacances de mon enfance.

Pour moi, c'est le match de toutes les contradictions. Il s'agit de deux équipes qui sont soutenues par des gens qui, même en cas de défaite, souhaiteront que le vainqueur finisse champion du monde. Deux équipes qui ont, sur leurs territoires respectifs, une grande communauté de l'adversaire d'un soir. Deux équipes dont les populations s'apprécient à 90% et veulent que l'évènement soit une grande fête, mais qui possèdent néanmoins en leur sein 10% de personnes haineuses, parfois racistes, qui souhaitent avant tout la discorde entre entre les deux nations. Moi, je suis Français et Marocain ad vitam aeternam !"

"La chance de me vanter d’être déjà en finale"

Ilias a 26 ans. il soutient les deux équipes depuis le début de la compétition.

"Mercredi, je serai pour le Maroc et la France. Impossible de faire un choix, c’est comme voir ses deux enfants jouer l’un contre l’autre et voir le plus jeune, novice et profane en la matière, débuter pour son premier tournoi. L’ainé ayant déjà remporté plusieurs fois le tournoi, on aimerait voir le plus jeune gagner et soulever sa première coupe !

Comme dit Paul Eluard, 'pas de hasard que des rendez vous'. En l’occurrence c’est une affiche d’une part formidable et d’autre part improbable. Improbable car c’était l’attendu et l’inattendu : voir le Maroc arriver à ce stade de la compétition est incroyable. C’est une vraie névrose que de voir ces deux équipes s’affronter dans un tournoi majeur, à ce stade de la compétition. Mais quoiqu’il advienne du résultat je serai heureux. J’ai la chance de me vanter d’être déjà en finale de la coupe du monde !"

"Pour l'histoire et l'amour de nos racines"

Chaïma a 26 ans. Elle soutient les deux équipes depuis le début de la compétition.

"Je soutiens le Maroc et la France, mais mercredi, j'aimerais voir le Maroc gagner, pour mes parents, et pour tous les sacrifices qu’ils ont fait pour nous. Je n'oublie pas qu’il y a des Français dans l’équipe de football du Maroc qui ont choisi également de défendre le drapeau de nos ancêtres. C’est pour l’histoire, pour l’amour de nos racines. Mais également pour la victoire que cela représente sur l’échelle mondiale et sur le continent africain. On entend souvent que le sport est aussi une cause politique."

"L'impression qu'on est obligé de choisir"

Inès a 33 ans. Elle soutient les deux pays depuis le début de la Coupe du monde.

"Cette affiche représente le cauchemar de tout binational. On a l’impression qu’on est obligé de choisir, et auquel cas on passerait soit pour un mauvais Marocain qui dénigre ses origines, soit pour un Français non intégré. C’est du pain béni pour les extrémistes, et rien que pour ça, je souhaiterais que le Maroc gagne, ça nous arrangerait ! J’ai un fils de 5 ans. Dans son esprit, c’est plus simple. Il a soutenu chacun des pays jusqu’à présent… et pour lui maintenant, il soutiendra celui qui gagne, comme ça, il gagnera à tous les coups. Il a bien raison."

"Respect et amitié entre deux pays"

Lucie a 23 ans. Elle soutient la France depuis le début de la compétition.

"Je suis née et j’ai grandi en France, la France est mon pays donc je soutiendrai les Bleus ! Mon père est né au Maroc, je suis fière de mes origines. Je suis aussi touchée par l’équipe marocaine qui fait preuve d’une détermination inébranlable depuis le début de la compétition. Cette affiche représente les valeurs de respect et d’amitié entre les deux pays."

"Rapprocher encore plus ces deux peuples"

Anwar a 40 ans. Il est né au Maroc avant de s'installer en France, et supporte les deux équipes dans la compétition.

"Il est impossible de choisir entre mes deux pays de cœur. Celui de ma naissance, de mon enfance et celui qui m’a accueilli à bras ouverts après un parcours d’intégration que je qualifierais d’exemplaire. Je ne peux choisir entre 'mon père et ma mère'.

C'est une fierté que mes deux pays arrivent à ce niveau de jeu. Je suis aussi très heureux de voir un pays africain en demi-finale et que ce soit le Maroc !

"Cette rencontre représente mon histoire"

Kaltoum a 35 ans. Elle soutient les deux équipes depuis le début de la compétition.

"Mercredi, je serai pour le Maroc. D’abord parce que le Maroc n’a jamais gagné de Coupe du monde. Or, l’engouement et l’effervescence que l’équipe marocaine de foot génère derrière elle est extraordinaire. Voir un peuple fêter cette victoire, c’est merveilleux (de French Montana sur Times Square à de simples citoyens à Rabat en passant par les champs Élysée). Bien sûr, je serai également contente que la France gagne, mais l’énergie déployée par le Maroc pour se qualifier est une belle leçon qui défie tous les pronostics."

J’aurais préféré cette affiche en finale, mais cette rencontre représente toute ma vie, mon histoire, ma double culture. Je ne connaissais même pas l’hymne national marocain alors que je connais par cœur La Marseillaise. Je me suis mise au défi de l’apprendre avant mercredi pour chanter les deux hymnes. C'est finalement une rencontre qui me représente dans mon entièreté et je suis comblée par cette affiche. Il n’y a pas à choisir !"

"L'issue du match sera forcément positive"

Kenzy a 21 ans. Il soutient la France depuis le début de la compétition.

"Je suis très content si la France gagne car c'est mon pays de naissance et celui dont je me sens le plus proche de par mon éducation et ma culture. Pour moi, l'issue du match sera forcément positive."

"Fière d'être française et marocaine"

Molon a 37 ans. Elle a grandi en France et supporte les deux équipes depuis le début de la compétition.

"Je ne peux pas choisir entre ces deux équipes. La France m'a vu grandir, m'a élevée, instruite et soignée. Le Maroc représente mes racines. Celles avec lesquelles on est lié à vie et qui font partie intégrante de notre identité, de notre culture dont le rayonnement n'est plus à démontrer. Je suis fière d'être Française et Marocaine. C'est une affiche de rêve et dans les deux cas, nous, binationaux, sommes gagnants !"

"Je serai heureuse et triste quoiqu’il arrive"

Aude a 42 ans, et a vécu quelques années au Maroc. Elle soutient les deux équipes depuis le début de la compétition.

"Je suis très attachée au Maroc j’y ai vécu quelques temps . Le lien entre la France et le Maroc reste très fort. Le Maroc est aussi emblématique d’un pays arabe en pleine modernisation, précurseur et plein de talents. Ce match sera un déchirement, car je serais heureuse et triste quoiqu’il arrive."