L'agence de notation S&P Global maintient la note de la France à "AA"

C'est une bonne surprise pour le gouvernement. L'agence de notation S&P Global (nouveau nom de Standard & Poors) n'a pas abaissé vendredi la note de crédit de la France, la maintenant inchangée au niveau "AA". "Cela est principalement dû à la révision de la stratégie de consolidation budgétaire du gouvernement", écrit l'agence de notation, en citant comme faits positifs la réforme des retraites et la fin programmée des aides énergétiques à la faveur de la baisse des prix des hydrocarbures. Toutefois, S&P Global associe à cette note une perspective "négative" sur la France.

Il y a cinq semaines, une autre agence, Fitch, avait au contraire dégradé la note de la France d'un cran. De nombreux économistes s'attendaient donc à un abaissement de la note française de la part de S&P Global. La note AA figure parmi les plus hautes catégories de notation, signifiant que les marchés financiers et les investisseurs font encore confiance à la France quant à sa capacité à pouvoir rembourser ses dettes. En Europe, l'Allemagne et les Pays-Bas sont parmi les pays les mieux notés, avec le niveau "AAA", que la France a perdu en 2012.

"Un signal positif"

"Je prends acte de la décision de l'agence Standard & Poor's de laisser inchangée la notation de la dette française", a réagi le ministre français de l'Économie, Bruno Le Maire, auprès du Journal du dimanche. "C'est un signal positif. Notre stratégie en matière de finances publiques est claire. Elle est ambitieuse. Et elle est crédible."

Depuis plusieurs jours, le gouvernement essayait d'éviter, puis de déminer une éventuelle sanction, d'autant plus difficile à encaisser pour un exécutif ayant à cœur d'afficher l'image d'un bon gestionnaire. Dimanche, la Première ministre Élisabeth Borne avait déclaré sur Radio J qu'"il y a eu des explications détaillées de Bruno Le Maire auprès de Standard and Poor's sur tout ce qu'on fait pour maîtriser nos finances publiques". Mercredi, Bruno Le Maire avait confirmé sur France Inter avoir rencontré l'agence américaine afin de présenter les "arguments" français.

Perspective "négative"

Toutefois, S&P ne déborde pas d'optimisme. L'agence de notation maintient sa perspective "négative" sur la France, ce qui signifie que le pays n'est pas à l'abri d'un abaissement. L'inflation et la hausse actuelle des taux d'intérêt n'y sont sans doute pas étrangères, puisqu'elles alourdissent le fardeau du remboursement de la dette et mettent encore un peu plus en danger les finances publiques.

S&P souligne aussi que l'absence de majorité absolue au Parlement "pourrait compliquer la mise en œuvre des politiques". À l'avenir, l'agence estime que "la fragmentation politique ajoute de l'incertitude sur la capacité du gouvernement à mettre en place des politiques favorables à la croissance économique et au rééquilibrage budgétaire".

Actuellement, la dette reste à un niveau élevé, de plus de 110% du Produit intérieur brut. Le gouvernement vise 108% en 2027. La France détient l'endettement le plus élevé des pays de la catégorie "AA". L'exécutif a promis un retour à 3% de déficit comparé à la richesse nationale à l'horizon 2027. Cette perspective "négative" de S&P Global vient lui rappeler qu'il est attendu au tournant par les investisseurs et les agences de notation.