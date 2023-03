L'AIEA espère un accord "au plus vite" entre la Russie et l'Ukraine pour sécuriser la centrale de Zaporijia

L'AIEA veut que la Russie et l'Ukraine s'entendent pour sécuriser la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a espéré ce mercredi sur France Inter que Moscou et Kiev se mettent d'accord "au plus vite" pour sécuriser la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine. Après "une réunion très importante avec le président [ukrainien] Zelensky", il doit s'entretenir avec ses "interlocuteurs russes". Ainsi, il "espère se rendre bientôt" en Russie.

"Ne tirez pas sur la centrale"

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les deux pays s'accusent mutuellement de bombarder les environs de la centrale. La perspective d'une zone démilitarisée autour de ce site du sud-est de l'Ukraine occupé depuis mars par les Russes a vécu. "On évolue vers une protection basée sur les activités et les actions interdites plutôt qu'une définition territoriale", a-t-il indiqué. Parmi les "activités interdites" qu'il évoque, il y en a une "très simple", a-t-il souligné : "ne tirez pas sur la centrale". En ce "moment de combat, de guerre active", marqué par "des actions militaires, de déplacement de troupes", il est "très difficile" de "dessiner une zone qui serait exempte de toute activité militaire", a-t-il concédé.

"Une situation très inusuelle"

Mercredi, Rafael Grossi a visité cette centrale pour la deuxième fois depuis le début de la guerre. "L'installation, depuis ma visite au mois de septembre, a de nouveau subi des bombardements", a-t-il d'abord rapporté. Sur place, c'est "une situation très inusuelle" qui a cours, "pour le définir d'une manière un peu diplomatique". "La réalité, c'est qu'il y a un management russe évident : on est dans une partie du territoire ukrainien qui est sous contrôle ferme de la Fédération de Russie", a-t-il pointé.

Côté effectifs, "c'est une espèce de mélange des gens et des nationalités qui est très compliqué à gérer". "Les opérateurs, les techniciens, les ouvriers sont en grande partie des ukrainiens qui étaient là avant", a-t-il expliqué. "Il y a aussi ma mission, la mission des experts de l'AIEA qui est là", a-t-il complété.