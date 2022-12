L'ancien pape Benoît XVI est mort à 95 ans, annonce le Vatican

Le pape émérite Benoît XVI, théologien allemand dont la renonciation en 2013 avait pris le monde entier par surprise, est mort samedi matin à l'âge de 95 ans, a annoncé le Vatican. "J'ai la douleur de vous annoncer que le pape émérite, Benoît XVI, est décédé aujourd'hui à 09H34, au Monastère Mater Ecclesiae, au Vatican", a annoncé dans un communiqué le directeur du service de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. En tant que chef de l'Eglise catholique, il a défendu une ligne conservatrice, notamment sur l'avortement, l'homosexualité ou l'euthanasie. Ses déclarations ont parfois choqué, comme sur l'islam ou l'utilisation du préservatif contre le VIH.

Un pontificat marqué par des crises

Théologien reconnu, le cardinal Ratzinger était plus à l'aise en professeur qu'en pasteur. Il avait exercé pendant un quart de siècle la fonction de préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, le gardien du dogme. Quand il est élu pape en avril 2005, il évoque cette image de la guillotine qui lui serait tombée dessus. Son pontificat de huit ans (2005-2013) a été marqué par de multiples crises. Benoît XVI déclenche une première tempête lors d'une leçon magistrale à Ratisbonne avec cette phrase : "Montre-moi ce que Mahomet a apporté de nouveau et tu ne trouveras que des choses mauvaises et inhumaines, comme son ordre de propager la foi par l'épée".

Le pape évoquait les rapports entre foi et raison, citant un empereur byzantin. Mais ces mots déclenchent des manifestations dans le monde musulman. Sur un autre sujet, le sida, le pape allemand soulève une nouvelle polémique, déclarant que les préservatifs aggravent le problème. Quand, vers la fin de son pontificat, il admet leur utilisation pour éviter la diffusion de la maladie, sa marche arrière est tout juste entendue.

Il avait renoncé en février 2013

Benoît XVI fait réapparaître des vêtements liturgiques en usage avant le concile Vatican 2. Il élargit la possibilité de célébrer la messe selon l'ancien rite, ce qui est interprété comme un retour aux traditions pour lui, un moyen d'assurer la continuité de l'Église. Benoît XVI est aussi le pape qui rompt le silence face aux scandales de pédophilie, le pape qui engage le Vatican sur la voie de la transparence financière. À la surprise générale, il met ainsi fin à la tradition du pontificat à vie, le 11 février 2013, en renonçant à son ministère, estimant ne plus trouver la force. Un geste inédit en 700 ans.

Le pape François (à droite) salue le pape émérite Benoît XVI, le 27 août 2022. © AFP - Vatican

Joseph Ratzinger est apparu de plus en plus fragile ces derniers mois, se déplaçant en chaise roulante, mais continuant de recevoir des visiteurs. Les photos de sa dernière visite reçue, datant du 1er décembre, montrent un homme frêle et visiblement affaibli. Pape émérite. Benoît XVI a vécu ces dernières années dans un monastère au Vatican, à 200 mètres de la résidence du pape François, son successeur, avec qui il entretenait des liens d'amitié sincères.

Les hommages affluent depuis l'annonce du décès. Le président français Emmanuel Macron salue les efforts de l'ancien pape, en faveur d'un "monde plus fraternel". "Mes pensées vont aux catholiques de France et du monde, endeuillés par le départ de Sa Sainteté Benoît XVI, qui oeuvra avec âme et intelligence pour un monde plus fraternel", a tweeté le chef de l'Etat . La Première ministre italienne Giorgia Meloni décrit l'ancien Pape comme "un géant de la Foi et de la Raison", ainsi qu'"un grand de l'Histoire que l'Histoire n'oubliera pas".

"Le pape Benoît XVI était l'un des plus grands théologiens de son temps, attaché à la foi de l'Église et fidèle à sa défense", écrit l'archevêque de Canterbury, chef spirituel de l'Eglise anglicane. "En toutes choses, et notamment dans ses écrits et sa prédication, il regardait Jésus-Christ, l'image du Dieu invisible".