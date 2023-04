L’ancien président américain Donald Trump plaide non coupable devant un juge à New York

C’est un moment historique. Le visage fermé, Donald Trump est entré mardi dans une salle d'audience d'un tribunal de New York pour être inculpé pénalement de façon formelle . Il est le premier président américain à comparaître devant la justice pénale. Quelques minutes plus tôt, il a qualifié l’évènement de "surréaliste". Il a été officiellement inculpé de 34 chefs d'accusation. L'ex-président américain a passé deux heures au tribunal pénal de Manhattan, avant de sortir devant les caméras. Il est reparti libre sans contrôle judiciaire, il devait s'exprimer plus tard mardi, dès son retour en Floride.

Il plaide non coupable

Donald Trump s'est rendu au palais de justice de Manhattan dans un convoi sous très haute sécurité survolé par les hélicoptères des médias américains. L'ancien président américain a plaidé non coupable des charges à son encontre. Donald Trump n'a "cessé de mentir", a critiqué le procureur de New York Alvin Bragg, dénonçant la "conduite délictuelle grave" du milliardaire new-yorkais. "La loi est la même pour tous", a-t-il insisté lors d'une conférence de presse. Un avocat de l'ex président, Todd Blanche, a promis de combattre une "triste" inculpation "toute faite". Selon lui, Donald Trump est "frustré", "contrarié" mais "déterminé".

Le média américain CNN a publié l'acte d'accusation de 16 pages sur sur site , mardi. Donald Trump, 76 ans, est soupçonné d’avoir acheté le silence d’une actrice de film porno lors de la course à la Maison blanche en 2016, pour qu’elle ne révèle pas leur liaison passée. L’ex président devrait donc être jugé lors d'un procès qui pèsera lourd dans sa tentative de remporter à nouveau la présidentielle en 2024.

La justice new-yorkaise a interdit les caméras de télévision et tout mode de transmission à l'intérieur du prétoire. Une unique caméra positionnée dans un couloir du palais de justice devait filmer l'ancien président des Etats-Unis.

Des manifestations devant le tribunal

Devant le tribunal, des centaines de partisans et opposants de Donald Trump se sont fait face sous tension et sous les invectives, même s'ils se sont tenus à distance. Ses détracteurs ont déployé une immense banderole "Trump ment tout le temps". Après avoir quitté le tribunal, le septuagénaire s'est ensuite envolé de New York à bord de son avion personnel vers la Floride, d'où il donnera une conférence de presse depuis sa résidence de Mar-a-Lago, à 20H15 (02H15, heure française), devant ses fidèles et ses dizaines de millions d'électeurs.

Le milliardaire clame son innocence et assure être victime d'une "chasse aux sorcières" orchestrée par les démocrates du président Joe Biden, qui lui aurait "volé" sa victoire à la présidentielle de 2020. "Les démocrates d'extrême gauche ont criminalisé le système judiciaire", a-t-il encore dénoncé mardi, tout en majuscules, sur sa plateforme Truth Social, fustigeant un "tribunal bidon" et un juge "très partial".