L'ancien président soviétique Mikhaïl Gorbatchev est mort

L'ancien président de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), Mikhaïl Gorbatchev, est décédé à l'âge de 91 ans, ont annoncé mardi les agences de presse russes, citant des responsables de l'hôpital où ce dernier était soigné. "Aujourd'hui dans la soirée (mardi), après une longue maladie grave, Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est décédé", a indiqué l'Hôpital clinique centrale (TSKB) dépendant de la présidence russe. Ces dernières semaines, les médias russes avaient mentionné des problèmes de santé récurrents de l'ancien dirigeant.

Défenseur du contrôle des armements et des réformes axées sur la démocratie dans les années 1980, Gorbatchev a été largement crédité d'avoir contribué à mettre fin à la Guerre froide et à faire tomber le rideau de fer qui séparait l'Europe en deux. Mais tout autant critiqué pour l'éclatement, jugé inutile et douloureux par ses détracteurs russes, de l’Union soviétique en 1991, dont il a été le dernier président pendant un peu plus d'un an, sa démission en provoquant la fin, après l'effondrement du "bloc" des régimes communistes de l'Europe de l'Est.

Fossoyeur de l'URSS malgré lui, Nobel de la Paix en 1990

Simple fils de paysan, né en 1931 et pur produit du système communiste, arrivé au pouvoir en 1985 comme secrétaire général du Comité central du Parti communiste de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev est connu pour avoir été à l'origine d'une vague de réformes politiques et économiques, connues sous les expressions de "perestroïka" (reconstruction) et de "glasnost" (transparence), visant à moderniser et à démocratiser l'Union soviétique confrontée à des graves crises, dont l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl.

Entre 1990 et 1991, il avait occupé le poste de président d'une Union soviétique exsangue, avant sa démission le 25 décembre 1991, laissant place à Boris Eltsine, son ennemi juré, premier président de la Fédération de Russie. Partisan d'une politique de rapprochement avec l'Occident, Gorbatchev avait reçu en 1990 le prix Nobel de la paix, pour "avoir mis fin pacifiquement à la Guerre froide". Il est aussi celui qui ordonna la fin de la campagne militaire en Afghanistan dans laquelle l'URSS était embourbée et laissa le mur de Berlin tomber.

Pour Mikhaïl Gorbatchev, les relations ont ensuite toujours été complexes avec les nouveaux maîtres du Kremlin, que ce soit Eltsine ou Vladimir Poutine, qui a dit considérer la disparition de l'URSS comme la "plus grande catastrophe géopolitique" du XXe siècle. Après un bref essai manqué de retour en politique dans les années 1990, Gorbatchev s'était consacré entièrement à des projets éducatifs et humanitaires. Il a également été un soutien de la première heure du principal journal russe d'opposition, Novaïa Gazeta.

"Bien sûr, j'ai des regrets"

De nombreux Russes ne lui ont jamais pardonné les conséquences de ces réformes, estimant que la chute de leur niveau de vie était un prix trop élevé à payer pour la démocratie. "Bien sûr, j'ai des regrets, de grosses erreurs ont été commises", avait-il déclaré à l'AFP en janvier 2011.

Très discret ces dernières années alors que sa santé déclinait, il a notamment dit, en 2011, sa "honte" d'avoir soutenu Vladimir Poutine avant, au tournant des années 2000, de diriger de plus en plus ses critiques contre les Occidentaux à partir de l'annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée en 2014 par la Russie et de multiplier les avertissements face à l'avènement d'une nouvelle Guerre froide. Avant son décès, il ne s'était pas exprimé publiquement sur l'offensive massive du Kremlin en Ukraine.

Hommages internationaux

Très respecté à l'étranger, Gorbatchev recevait régulièrement les éloges de personnalités du monde entier, comme en mars 2021, à l'occasion de ses 90 ans, quand le président américain Joe Biden ou encore la chancelière allemande Angela Merkel ont pensé à le féliciter.

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses "profondes condoléances", a indiqué mercredi le porte-parole du Kremlin. "Vladimir Poutine exprime ses profondes condoléances à la suite du décès de Mikhaïl Gorbatchev, il enverra dans la matinée un télégramme de condoléances à la famille et aux proches" de l'ancien dirigeant, a affirmé Dmitri Peskov, cité par l'agence de presse TASS.

Le secrétaire général de l'ONU a exprimé sa "profonde tristesse" rendant hommage à "un homme d'Etat unique qui a changé le cours de l'Histoire". "Il a ouvert la voie à une Europe libre. C'est un héritage que nous n'oublierons pas", a estimé pour sa part la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.