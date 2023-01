L'année 2023 commence à peine et on bat déjà des records de chaleur en Europe

Dès ses premiers jours, l'année 2023 s'annonce particulièrement chaude. Ces 1er et 2 janvier, des records de températures ont été battus dans plusieurs pays d'Europe. Après un 31 décembre plus doux que jamais , le thermomètre ne s'arrête pas de grimper, notamment dans le nord du continent.

En France, alors que 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée , Météo-France a déjà remarqué des records de températures pour 2023. Dimanche 1er janvier, une douceur exceptionnelle était constatée sur l'Hexagone avec des records : 18,6°C à Besançon dans le Doubs, 17,2°C à Lons Le Saunier dans le Jura et 18,6°C à Colmar dans le Haut-Rhin.

Jusqu'à 19,3 degrés de nuit en Suisse

En Suisse, l’Office fédéral de météorologie et de climatologie MétéoSuisse, enregistre des records pour le premier jour de l'année . Ce 1er janvier, les relevés affichent jusqu'à 18,1°C à Delémont, dans le centre du pays. Autre record de chaleur pour un mois de janvier, celui-là de nuit, avec jusqu'à 19,3°C à 1h50 du matin, le 1er janvier.

Des records battus sur une large partie de l'Europe du Nord

2023 commence aussi avec une chaleur exceptionnelle en Pologne avec un record national pour un mois de janvier, "18,7°C enregistrés en pleine nuit", selon le météorologue de Météo-France François Jobard. Un autre spécialiste du climat Thierry Goose, a relevé 18.9°C à Varsovie et jusqu'à 20°C à Vaduz, la capitale du Liechtenstein.

Au Danemark, l'Institut météorologique danois a relevé jusqu'à 12,6°C à Abed sur Lolland, dans le sud du pays, le 1er janvier 2023, battant le record du 10 janvier 2005. Ces prévisions illustrent l'affirmation du service européen sur le changement climatique, Copernicus, selon laquelle l 'Europe est la plus touchée par le réchauffement climatique.

2023 pourrait être encore plus chaude que 2022

L'année 2023 s'annonce donc dans la continuité de 2022. Selon l'agence britannique de météorologie, Met Office , 2023 sera encore plus chaude que 2022. Selon elle, "la température moyenne mondiale pour 2023 devrait se situer entre 1,08°C et 1,32°C au-dessus de la moyenne de la période préindustrielle". Il s'agirait alors de la dixième année consécutive à 1°C au-dessus de ces moyennes.

Ces températures records accélèrent encore davantage la fonte des glaces. Selon l’Organisation météorologique mondiale , "les glaciers des Alpes ont particulièrement souffert en 2022". "Dans l’ensemble des Alpes, on a mesuré des pertes d’épaisseur moyennes comprises entre 3 mètres et plus de 4 mètres, soit nettement plus que lors de l’année record précédente, en 2003."