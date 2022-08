L'application fête ses 20 ans : voici les artistes et les titres les plus shazamés de l'histoire

Une musique que vous ne connaissez pas, dans un centre commercial ou lors d'une soirée ? Un coup de pouce sur le "S" bleu de l'application et vous voilà en possession du titre et du chanteur. L'application "Shazam", lancée en 2002 et rachetée en 2018 par Apple, a fêté vendredi ses 20 ans. À cette occasion, elle dévoile à cette occasion les titres et les artistes les plus recherchés de son histoire. Voici un tour d'horizon, en 10 records.

Drake, l'artiste le plus recherché

Le rappeur canadien Drake arrive en tête des artistes de l'application, avec 350 millions de recherches qui ont mené vers une de ses chansons, sur les 70 milliards comptabilisées en 20 ans. Son plus gros titre "One Dance" a fait l'objet de 17 millions de recherches.

"Dance Monkey" de Tones and I, titre le plus recherché

Le titre de la chanteuse australienne Tones and I "Dance Monkey", sorti en 2020, est le plus "shazamé" de l'histoire, avec 41 millions de recherches.

Le titre d'Eminem "Cleanin'Out My Closet", sorti en septembre 2002, est le premier de l'application à avoir été recherché 1.000 fois. Ce record a été atteint dans le mois, un mois seulement après le lancement de la première version commercialisée de "Shazam".

"Tik Tok" de Ke$ha, première chanson à atteindre le million de "shazams"

La chanteuse américaine Ke$ha et son titre "Tik Tok" dépassent le million de recherches en février 2010, six mois après sa sortie. C'est une première.

Lil Wayne, premier artiste à atteindre 1 million, puis 10 millions de "shazams"

Le rappeur américain bat le record du million de "shazams" en février 2009, puis celui des 10 millions de recherches en juin 2011. Parmi ses grands titres de l'époque "Lollipop" , "A Milli" et "Got Money", tirés de son sixième album "Tha Carther III", son plus gros succès, sorti en 2008.

"Butter" de BTS, plus rapide titre à atteindre 1 million de recherches

La chanson "Butter" (2021) du groupe de K-pop BTS a été recherchée un million de fois en seulement neuf jours, un record.

"Can't Hold Us", titre de hip-Hop/rap le plus recherché

Dans la catégorie hip-hop/rap, "Can't Hold Us" (2011) de Macklemore et Ryan Lewis feat. Ray Dalton mène la danse. C'est le titre du genre le plus recherché en 20 ans.

"Mi Gente", titre de musique latino le plus recherché

Dans un autre style, "Mi Gente" (2017) de J Balvin et Willy William est le titre latino le plus "shazamé" de la plateforme.

"Jeepster" de T. Rex, première chanson shazamée

C'est l'anachronique de ce top. "Jeepster", du groupe britannique de folk-rock T.Rex, sorti en 1971, est la première chanson a avoir été shazamée. L'utilisateur avait alors utilisé une version beta de "Shazam", non commercialisée.

"Crazy" de Gnarls Brakley, chanson la plus recherchée, quand Shazam était encore un service par SMS

Durant ses six premières années d'existence, de 2002 à 2008, Shazam n'était pas une application mais un service de reconnaissance de musique par SMS ! Lancé au Royaume-Uni en août 2022, les utilisateurs devaient appeler le 2580 et tendre le téléphone vers le haut-parleur d'où sortait la chanson. Ils recevaient ensuite un SMS avec le titre et le nom de l'artiste. Dans cette catégorie, "Crazy" du groupe américain Gnarls Brakley remporte la mise.