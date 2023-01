L'application Shazam fait le pari de prédire les tendances musicales de 2023

Connaissez-vous Ice Spice, Rosa Linn ou Young Miko ? Si ce n'est pas encore le cas, c'est normal, mais d'après Shazam, ces noms sont à suivre de près en 2023. L'application a publié ce jeudi une liste de dix "prédictions" d'artistes ayant le potentiel de percer à la fois en France et dans le monde.

Pour établir ce classement, elle se base sur son principe même : si un artiste est "shazamé", c'est que la chanson plait mais que le public ne l'a pas encore identifié. Shazam, qui appartient à Apple, a croisé ses données pour obtenir dix artistes à suivre - pas forcément les dix plus shazamés. Avec par exemple Ice Spice, une artiste rap américaine, qui s'est maintenue dans le top hip-hop/rap de l'application depuis août avec son titre "Munch (Feeling You)".

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Une prédiction pour l'Eurovision ?

On y retrouve aussi le chanteur et rappeur américain Charlieonnafriday, dont le titre "Enough" a figuré dans les classements de l'appli dans 40 pays, ou encore Benson Boone, un américain aussi dont deux chansons pop ont dépassé le million de requêtes sur l'application. Shazam pourrait même prédire l'une des stars du prochain concours Eurovision de la chanson : l'Arménienne Rosa Linn fait partie de la sélection. Sa chanson "SNAP", qu'elle portera lors de l'Eurovision 2023, a été huit fois numéro un des classements Shazam depuis sa sortie.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Les tendances françaises

L'entreprise a fait les mêmes calculs à l'échelle de la France seulement, et met en avant la chanteuse Adé, ancienne du groupe Thérapie Taxi : sa chanson "Tout savoir" a été dans le top Shazam tous les jours depuis sa sortie. Viennent s'ajouter à ces recommandations quatre autres artistes : le Nigérian Carterefe, l'Espagnol Munic HB, l'artiste de J-Pop Natori et le Colombien KEITYN.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

En se basant sur les artistes que le public semble apprécier sans les connaître encore, Shazam fait le pari que la notoriété de ces chanteurs et chanteuses va progresser au cours de l'année, et se pose donc en vigie bien en amont des autres plateformes – elle cite ainsi l'exemple de Ayra Starr, "qui était l'une des cinq artistes à suivre en janvier dernier, à atteint le top 10 mondial de Shazam en octobre et est maintenant annoncée comme une artiste à suivre en 2023 par les autres plateformes".

Une tendance qui semble se vérifier parmi les autres artistes cités comme "à suivre" l'an dernier. La Zarra, la chanteuse québécoise dont l'album est sorti début décembre 2021, a en effet progressé toute l'année. Dans un autre style, la plateforme annonce une hausse de 696% des recherches concernant le chanteur nigérian Lojay, lui aussi redécommandé il y a un an. Les jeunes artistes sélectionnés par l'application ont donc une année pour faire faire leur preuve.