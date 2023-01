L'apprentissage du français décline en Allemagne, 60 ans après le Traité de l'Elysée

Pour le tour de présentation dans ce lycée de Berlin, Emma l’animatrice de 22 ans demande aux 13 élèves de former un cercle. Emma donne l’exemple : "Moi, je suis française, je viens de Paris. J’aime faire du sport et écouter de la musique." Puis c’est au tour de l’un des élèves : "Je m’appelle Hendrik, j’ai 15 ans, je viens de Berlin, j’aime faire du sport et manger des pizzas", explique le jeune homme qui fait l’effort de parler en français. Les élèves doivent ensuite identifier les noms de villes qu’ils doivent reconnaître dans la chanson "Bienvenue chez moi" du groupe toulousain Bigflo et Oli. Les élèves repèrent facilement le nom de Bordeaux. L’animatrice en profite pour poser la question bonus : "À Bordeaux, il y a la plus grand place d’Europe : vrai ou faux ?" (vrai : la place des Quinconces , NDLR).

"Montrer qu'on peut communiquer"

La jeune animatrice va d’écoles primaires en collèges, à Berlin et dans le Land voisin de Brandebourg. Elle est mandatée notamment par l’OFAJ, l’Office franco-allemand pour la Jeunesse et elle intervient dans le cadre du dispositif FranceMobil. "L’important, c’est de montrer qu’on peut communiquer. Avec leur niveau de français, ils comprennent tout ce que je dis. On se débrouille avec nos niveaux de langue et l’important, ce n’est pas de parler la langue de façon parfaite, c’est juste de communiquer. C’est motivant pour eux j’espère, et c’est encourageant car ça leur donne confiance", dit Emma.

Valerie, 16 ans, en 10e (l’équivalent de la classe de seconde) vient de passer une année entière à Marseille. Son séjour l’a convaincue de poursuivre l’apprentissage du français. "C’est une belle langue, j’aime parler en français, j’aime beaucoup les gens, il y a la mer, le temps est beau et il y a de la nourriture délicieuse", sourit la jeune fille.

Des élèves d'une classe de seconde de Berlin suivent l'animation proposée par Emma, l'ambassadrice de FranceMobil à Berlin et dans le Brandebourg © Radio France - Sébastien Baer

Le français, 2e langue étrangère enseignée en Allemagne

Mais seuls 8 des 28 élèves envisagent de continuer à apprendre le français l’an prochain. "On voit une grande concurrence avec l’espagnol", explique Kerstin Wehmeyer, la professeure de langue, qui enseigne aussi la musique. "Souvent, ils arrêtent même des classes de français parce qu’il manque des élèves. Les Allemands disent que c’est beaucoup trop compliqué." L’enseignante compte donc sur ces rencontres pour motiver ses élèves. Mais la tâche n’est pas simple. "Je pense que je vais plutôt choisir l’anglais, je trouve la grammaire plus simple et mes parents peuvent m’aider plus facilement qu’en français", raconte Emilie, 15 ans qui ajoute : "Et puis l’anglais est davantage parlé dans le monde… Mais j’aime quand-même beaucoup le français."

Même si son apprentissage régresse, le français reste quand même la deuxième des langues étrangères enseignées en Allemagne. Derrière l’anglais et devant l’espagnol.