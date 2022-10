"L'art mieux protégé que la planète ?" Des activistes écologistes aspergent "Les Tournesols" de Van Gogh

Des militants écologistes du mouvement Just Stop Oil ont jeté vendredi de la soupe à la tomate sur le chef-d'œuvre de Van Gogh les "Tournesols", exposé à la National Gallery de Londres, n'endommageant que légèrement le cadre, selon le musée. La toile, protégée par une vitre, est intacte. Un geste "imbécile" pour beaucoup, bienvenu, selon d'autres, puisqu'il a donné un retentissement mondial au message : les militantes demandent l'arrêt des projets pétroliers et gaziers que le gouvernement britannique a récemment relancé.

Sur des images publiées par le mouvement , on voit deux femmes jeter le contenu de deux boîtes de conserve de soupe sur l'œuvre, dont le prix est estimé à plus de 84 millions de dollars. "L’art vaut-il davantage que la vie ? (…) La crise de la vie chère et la crise climatique sont provoquées par le pétrole et le gaz", a posté dans la foulée le mouvement sur son compte Twitter .

"Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? L'art ou la vie ?"

"Êtes-vous davantage préoccupés par la protection d'une peinture ou par celle de la planète et des gens ? La crise du coût de la vie vient des énergies fossiles. Le carburant est devenu inabordable pour des millions de familles qui ont froid et faim. Elles n'ont même pas les moyens de s'acheter une boîte de soupe", interpelle Phoebe Plummer, militante de 21 ans, après s'être collé la main au mur, sous le tableau. "Dans le même temps", "des millions de gens meurent dans des inondations, des incendies et des sécheresses sévères", a-t-elle fait valoir. "On ne peut pas se permettre de nouveaux projets pétroliers et gaziers, ils vont provoquer l'extinction de tout le vivant."

Rapidement, on voit un agent de sécurité qui tente d'interrompre l'action. La police s'est rendue "rapidement sur place à la National Gallery", a indiqué Scotland Yard dans un communiqué. Elles ont été arrêtées notamment pour "dégradations". Le cadre souffre de "dégâts mineurs" mais le tableau est "intact", a assuré la National Gallery.

De nombreux happening

Cette initiative s’inscrit dans un marathon d’actions prévu tout au long du mois d’octobre par Just Stop Oil, qui revendique des actions de désobéissance civile spectaculaires, comme le blocage d'axes routiers ou de raffineries de pétrole. Les militants avaient déjà ciblé des œuvres par le passé, faisant écho à plusieurs actions, comme les mains collées sur le tableau "Le Printemps" de Botticelli, à la Galerie des Offices de Florence, ou le gâteau jeté sur "La Joconde" au Louvre, à Paris.

Le mouvement Just Stop Oil appelle aussi à manifester chaque jour à Downing Street , en réponse à la politique du nouveau gouvernement conservateur qui a relancé les autorisations d’explorations pétrolière et gazière en mer du Nord, et levé le moratoire sur la fracturation hydraulique.

"Ce sont des imbéciles"

Sur les réseaux sociaux, l'action ciblée sur la célèbre peinture a immédiatement déclenché de très nombreuses réactions, pour la plupart négatives. "C’est totalement contreproductif et s’en prendre à une œuvre d’art, franchement…", tweete le journaliste Hugo Clément, jugeant que "ce ne sont pas des "militants écologistes", ce sont des imbéciles". "Ces ABRUTIS d’écologistes doivent être punis avec la plus extrême sévérité", assène l'éditorialiste Laurent Alexandre.

D'autres défendent en revanche l'efficacité médiatique et la légitimité de l'action. "Van Gogh est bien tranquille, et son œuvre n'a pas été abîmée. Par contre les paysages qu'il aimait tant peindre, eux, ont déjà en partie disparu. Comme beaucoup d'artistes, je comprends et soutiens le message de cette jeunesse désespérée" , ajoute Joannie Lemercier, artiste et activiste climat.

"Le tableau est protégé par une vitre, le "vandalisme" est totalement et sciemment symbolique, et bien que la démarche me laisse perplexe, les réactions tendent à leur donner raison", estime Johannes Herrmann, auteur chrétien et écologiste. "Tout le monde est en train d'exiger à leur encontre des peines de prison très lourdes pour destruction de patrimoine de l'humanité. Nous sommes en train de démolir à toute vitesse ce patrimoine de l'humanité qu'est une planète habitable... et en trouvant mille excuses pour ça", argue-t-il sur Twitter .

En tous cas, l'action n'est certainement pas du goût du gouvernement qui a déjà affirmé sa volonté de durcir la répression des actions des activistes climat. "Que vous soyez Just Stop Oil, Insulate Britain ou Extinction Rebellion, vous franchissez une ligne lorsque vous enfreignez la loi. C'est pourquoi nous continuerons à vous mettre derrière les barreaux", avait déclaré il y a une semaine la ministre de l’intérieur, Suella Braverman. Mais les arrestations et les menaces de répression n'ont visiblement pas entamé la détermination des militants. Ce vendredi, une activiste du mouvement a aussi aspergé le panneau de Scotland Yard de peinture jaune .