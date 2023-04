L'article à lire pour comprendre ce qui se passe au Soudan où des combats font rage depuis quatre jours

Depuis le week-end dernier, tous les regards sont tournés vers le Soudan, dans le nord-est de l'Afrique, au sud de l'Égypte. Le pays, l'un des plus pauvres au monde où la faim touche plus d'un habitant sur trois, est déchiré par la guerre depuis des décennies et traverse aujourd'hui une grave crise politique, qui s'est transformée depuis quelques jours en guérilla. La rivalité entre les deux généraux aux commandes depuis le putsch de 2021 a dégénéré en combats de rue, raids aériens et menaces par médias interposés. Les pays du G7 ont "condamné avec force" les affrontements qui font rage et appelé à leur "arrêt immédiat". Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces combats qui ont fait au moins 185 morts depuis samedi.

Que se passe-t-il depuis samedi dernier ?

Voici maintenant quatre jours que le pays est le théâtre de violents affrontements entre militaires et paramilitaires. Samedi dernier, les 45 millions de Soudanais se sont brutalement réveillés, en plein cœur du jeûne de ramadan et sous un soleil de plomb, au son des tirs à l'arme lourde et des explosions à Khartoum et dans plusieurs autres villes. Dans le ciel de la capitale, les avions de l'armée tentent de venir à bout des tirs intenses des blindés de paramilitaires des Forces de soutien rapide (FRS).

Leurs divisions ont ainsi dégénéré en violences. Samedi matin, après quelques heures, les FSR ont annoncé avoir pris l'aéroport international de Khartoum, en plein cœur de la capitale, puis le palais présidentiel, ainsi que le palais réservé aux hôtes de l'Etat, un aéroport du nord du pays et "d'autres bases dans différentes provinces". Dans un communiqué, elles appellent la population à "se rallier à elles" et affirment aux militaires qu'elles ne "les visent pas eux, mais leur état-major qui les utilise pour rester sur son trône, quitte à mettre la stabilité du pays en péril". En face, l'armée, dénonce des "mensonges" et la "trahison" d'une force qui a récemment déployé blindés et hommes à travers le pays sans la consulter.

Localisation des affrontements répertoriés au Soudan entre le 15 avril et le 17 avril. © AFP - Sylvie HUSSON, Emmanuelle MICHEL

L'armée accuse les FSR d'avoir déclenché les hostilités en attaquant des bases de l'armée "à Khartoum et ailleurs". Depuis les combats s'enchainent dans la capitale et dans plusieurs villes . Des raids aériens font trembler les immeubles, alors que tirs d'artillerie et combats de rue au fusil automatique ou à la mitrailleuse lourde secouent Khartoum et le Darfour, dans l'Ouest.

La guerre est aussi médiatique. Ainsi, "Burhane bombarde les civils depuis les airs, nous le poursuivons et l'amènerons en justice", a lancé le général Daglo, en anglais, sur Twitter. En face, l'armée a assuré sur Facebook "se rapprocher tout près de l'heure de la victoire définitive". Autre exemple, ce mardi le général Daglo a annoncé avoir approuvé "un cessez-le-feu de 24 heures", "une déclaration de la rébellion visant à dissimuler sa défaite imminente", a aussitôt dénoncé l'armée.

Combien de victimes ?

Plus de 185 personnes ont été tuées depuis samedi selon le dernier bilan de l'ONU, qui recense également 1.800 blessés. Ces derniers peinent d'ailleurs à accéder aux hôpitaux, craignant les balles perdues ou les bombardements que militaires comme paramilitaires mènent en pleine zone résidentielle à Khartoum et ses banlieues. Dans la région du Darfour, bastion du général Daglo, Médecins sans Frontières (MSF) annonce avoir accueilli en trois jours 183 blessés dans son dernier hôpital fonctionnel. " Une majorité de civils, dont beaucoup d'enfants ", rapporte l'ONG. Toujours au Darfour, trois employés du Programme alimentaire mondial (PAM) ont été tués dimanche et des stocks d'aides pillés. Lundi, un convoi diplomatique américain a essuyé des tirs et l'ambassadeur de l'Union européenne a été " agressé dans sa résidence " à Khartoum.

Comment les habitants vivent-ils les évènements ?

Les habitants, sont en majorité cloîtrés chez eux sans électricité ni eau courante et voient leur stocks de nourriture fondre. Alors que les rares épiceries ouvertes préviennent qu'elles ne tiendront plus longtemps sans réapprovisionnement, des grappes de femmes et d'hommes - énormes sacs d'affaires en main - commencent à prendre le chemin du sud. Là, dans la province qui borde la capitale, il n'y a pas de combat.

Certains habitants fuient le sud de Khartoum, le 18 avril 2023, alors que les combats font rage. © AFP - AFP

La Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ont appelé mardi les deux camps à garantir l'accès humanitaire aux personnes dans le besoin. "Des milliers de volontaires sont prêts, capables et formés pour fournir des services humanitaires. Malheureusement, en raison de la situation actuelle, ils ne sont pas en mesure de se déplacer ", déclare le chef de la délégation de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Farid Aiywar.

Le système de santé est fortement perturbé et "si cela continue, il risque de s'effondrer", alerte également Farid Aiywar. " Un grand nombre des neuf hôpitaux de Khartoum qui reçoivent des civils blessés manque de tout... de sang, de matériel de transfusion, de solutions intraveineuses, d'équipement médical et d'autres produits de première nécessité ", renchéri une porte-parole de l'OMS à Genève, Margaret Harris. Par ailleurs, l'OMS dénonce les attaques contre les infrastructures de santé.

Comment en est-on arrivé là ?

Ce conflit est le résultat d'une lutte de pouvoir entre les deux généraux aux commandes du Soudan depuis leur putsch en 2021. D'un côté, il y a le général Mohamed Hamdane Daglo, dit "Hemedti", à la tête des Forces de soutien rapide. Les FSR est composé des milliers d'ex-miliciens de la guerre du Darfour devenus supplétifs officiels des troupes régulières. De l'autre, il y a le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée. Il est de facto le dirigeant du Soudan depuis le coup d'Etat du 25 octobre 2021.

Le différend entre les deux hommes forts portent sur l'avenir des paramilitaires : l'armée ne refuse pas leur intégration aux troupes régulières mais elle veut imposer ses conditions d'admission et limiter dans le temps leur incorporation. Le général Daglo, lui, veut une inclusion large et, surtout, sa place au sein de l'état-major. Incapables de s'accorder sur un calendrier et les conditions de recrutement, ils ont fait parler les armes.

Le chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan (à gauche) et le commandant paramilitaire des FRS, le général Mohamed Hamdan Daglo (à droite). © AFP - ASHRAF SHAZLY

En octobre 2021, les deux généraux ont pourtant fait front commun pour évincer les civils avec lesquels ils partageaient le pouvoir depuis la chute du dictateur Omar el-Béchir en 2019. Sauf que les brèches de l'union sacrée sont rapidement apparues au grand jour : Hemedti a plusieurs fois dénoncé l'"échec" d'un putsch qui a réinstauré "l'ancien régime" de Béchir, selon ses mots. Puis les tensions se sont intensifiées quand il a fallu signer les conditions d'intégration de ses hommes aux troupes régulières, dans le cadre de l'accord avec les civils qui devait relancer la transition démocratique. Le conflit couvait depuis des semaines, empêchant toute solution politique dans un pays qui tente depuis 2019 d'organiser ses premières élections libres après 30 ans de dictature islamo-militaire. Les deux hommes semblent désormais ne plus vouloir reculer dans cette guerre devenue "existentielle" pour leurs camps, selon plusieurs observateurs.

L'armée n'en finit plus de dénoncer "un coup d'Etat" de "rebelles soutenus par l'étranger" quand Hemedti déclare lutter "pour la liberté, la justice et la démocratie". Ce slogan de la "révolution" de 2019 était jusqu'à récemment encore scandé dans la rue par les militants pro-démocratie voulant en finir avec le pouvoir militaire, quasiment une constante au Soudan depuis l'indépendance en 1956.

Comment réagit la communauté internationale ?

La communauté internationale, qui a assisté impuissante au coup d'Etat d'octobre 2021 et n'est pas parvenue depuis à convaincre les généraux de signer un plan de sortie de crise, multiplie les appels au cessez-le-feu. Dès dimanche, la Ligue arabe et l'Union africaine se sont réunies en urgence pour demander la cessation des hostilités et le retour à une "solution politique". Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont "condamné avec force" les combats et réclamé mardi l'arrêt "immédiat" des hostilités. Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken s'est entretenu mardi avec les deux généraux. "Trop de civils ont déjà perdu la vie", a-t-il tweeté, soulignant "l'importance d'assurer la sécurité du personnel diplomatique et des travailleurs humanitaires".

De son côté, "la France appelle les deux camps soudanais à immédiatement accepter une trêve", a lancé ce mardi sur Twitter la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna. Face à cette lutte pour le pouvoir, le Quai d'Orsay appelle donc les forces en présence à "cesser le combat et assurer la sécurité des civils". La ministre française des Affaires étrangères assure qu'elle "suit de près la situation de [ses] compatriotes".

"Toute nouvelle escalade pourrait être dévastatrice pour le pays et la région ", a mis en garde de son côté Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, appelant " tous ceux qui ont une influence sur la situation à l'utiliser pour la paix". "La situation humanitaire au Soudan était déjà précaire, elle est maintenant catastrophique ", a-t-il ajouté.

Lundi, les contacts diplomatiques ont semblé s'intensifier. En fin de journée, l'Egypte, grand voisin influent, a annoncé avoir discuté de la situation avec l'Arabie saoudite, le Soudan du Sud et Djibouti, trois autres acteurs importants au Soudan, ainsi qu'avec Paris. Le Qatar de son côté s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, censé se rendre au plus vite au Soudan, au-dessus duquel plus aucun avion ne vole.