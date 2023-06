L'article à lire pour comprendre le regain de violences qui secoue le Kosovo depuis quelques jours

Les violences qui s'intensifient entre les manifestants serbes et les troupes de l'Otan depuis le début de semaine ont continué jeudi. En cause, un conflit dans une petite zone de 1.800 km² au nord du Kosovo où vivent environ 30.000 personnes, majoritairement des Serbes qui souhaiteraient voir cette partie du Kosovo rattachée à la Serbie. Au moins 80 personnes ont été blessées dans ces affrontements. Un nouvel accord de "normalisation" accepté le 18 mars dernier pouvait laisser espérer un apaisement dans ce territoire serbe au nord du Kosovo. Ce jeudi, la pression internationale s'accroît sur le gouvernement de Pristina (Kosovo) en vue d'une désescalade des tensions.

De quelles violences parle-t-on ?

Les partisans de la Serbie manifestent dans la rue depuis trois jours, la plupart du temps devant des mairies, l'objet des tensions du moment. Les manifestations virent à l'affrontement avec la police locale et les militaires envoyés par l'OTAN. Des renforts pourraient être envoyés à ces soldats dans les prochains jours, annonce ce jeudi l'OTAN. "L'Otan restera vigilante. Nous serons présents pour garantir un environnement sûr et sécurisé et aussi pour apaiser et réduire les tensions", a dit Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Trente militaires internationaux et une cinquantaine de Serbes ont été blessés au cours de ces échauffourées. Parmi les blessés, des soldats hongrois et italiens. Les blessures seraient pour certaines consécutives à des tirs de cocktails Molotov.

Pourquoi l'élection de quatre maires a relancé les tensions ?

Voilà deux ans, le gouvernement de Pristina a décidé d'interdire l'utilisation de plaques d'immatriculation serbes sur les voitures au nord du Kosovo, autoproclamé indépendant en 2008. Les Serbes, révoltés entre autres par cet événement, ont décidé de quitter les institutions, dont les mairies, Le gouvernement a convoqué de nouvelles élections municipales pour remplacer les maires démissionnaires de quatre communes, le 23 avril dernier. De nombreux membres de la communauté serbe ont décidé de boycotter cette élection. Résultat, ce sont des maires albanais qui ont été élus, avec à peine plus de 3% de participation aux scrutins. Les manifestants serbes s'opposent à ce que ces édiles, qu'ils considèrent comme "illégitimes", occupent leurs fonctions.

Les municipalités du Kossovo où de nouvelles élections se sont tenues. © AFP - Sabrina BLANCHARD

Ce nouvel événement n'est qu'un épisode de plus dans ce conflit "c'est un quart de siècle [depuis 1996] d'anormalité permanente sur ce territoire. Les violences reviennent de manières récurrentes tous les six mois ou tous les deux ans" expliquait ce jeudi matin sur France Culture Jean-Arnault Dérens, le rédacteur en chef du Courrier des Balkans. "Le nord du Kosovo est un terrain de jeu dans lequel depuis la fin de la guerre, il y a 24 ans, Belgrade (Serbie) et Pristina (Kosovo) montrent les muscles et se défient au plus grand dam des populations".

Qui sont les soldats du KFOR déployés au Kosovo ?

Les soldats du KFOR, parmi lesquels on compte trente blessés ces derniers jours, sont des militaires déployés par l'OTAN depuis 1999, après l'Accord militaro-technique conclu entre l'organisation du traité de l'Atlantique nord, la République fédérale de Yougoslavie et la Serbie. Selon l'OTAN "les objectifs de la KFOR consistaient à décourager une reprise des hostilités, à instaurer un environnement sûr et à veiller au maintien de la sécurité et de l'ordre publics, à démilitariser l'Armée de libération du Kosovo, à appuyer l'action humanitaire internationale et à assurer une coordination avec la communauté civile internationale présente sur place."

La KFOR compte environ 3 700 militaires, selon l'OTAN, qui proviennent des armées de 27 pays de l'Alliance et pays partenaires.

Comment réagissent les dirigeants étrangers ?

Mercredi depuis Bratislava (Slovaquie), le président français Emmanuel Macron a dénoncé "la responsabilité des autorités kosovares" dans l'aggravation de la situation. Le président français doit rencontrer le chancelier allemand Olaf Scholz avec la présidente kosovare et le président serbe lors de deux réunions distinctes ce jeudi 1er juin. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que la décision du Premier ministre kosovar Albin Kurti sur les maires avait "fortement et inutilement aggravé les tensions".

Pourquoi l'indépendance autoproclamée du Kosovo n'est-elle pas acceptée par tous ?

Le Kosovo s'est proclamé indépendant en 2008 après près de dix ans de guerre qui a couté la vie à environ 13.000 personnes. Mais les Serbes n'ont pas accepté cette indépendance qu'ils considèrent comme base de leur nation et de la religion. Le tennisman serbe Novac Djokovic fait partie de ceux qui n'acceptent pas cette indépendance "Le Kosovo est le cœur de la Serbie, arrêtez les violences" a-t-il écrit sur une caméra du tournoi de Roland-Garros, lundi 29 mai.

Dans le monde, une centaine de pays, pour la plupart occidentaux, reconnaissent l'indépendance du Kosovo. Mais des pays comme la Chine ou la Russie ne reconnaissent pas cet état. Une reconnaissance essentielle au Kosovo pour espérer une place à l'ONU.

Au mois de mars dernier, la Serbie et le Kosovo ont entamé un des discutions en vue de sceller un pacte de normalisation des relations entre le pays et sa province autoproclamée indépendante depuis 2008. "Cet accord de normalisation est tombée à l'eau, explique Jean-Arnault Dérens, l'Europe (qui était à la manœuvre des discussions) de manière peut être un peu rapide a triomphalement annoncé la conclusion d'un accord historique, mais les représentants serbes et albanais ont rappelé qu'ils n'avaient rien signé. Cet accord européen est tombé à 'eau ! Ce qui est un désaveu terrible pour l'Union européenne qui s'est beaucoup investi ces derniers mois pour essayer de trouver une solution. Aujourd'hui, on est dans l'impasse."