L’artiste Banksy annonce sa première exposition officielle depuis plus de dix ans

Banksy est un paradoxe. Alors que son identité reste encore totalement inconnue du public, peu d'artistes gèrent leur catalogue avec autant de rigueur que lui. Mais ce week-end, pour la première fois depuis plus de 10 ans, Banksy a lui-même annoncé qu'une exposition qui lui était consacrée avait ouvert dans une institution culturelle.

Et comme souvent, Banksy sait ménager les effets de surprise : l'exposition a été annoncée jeudi, et a ouvert ses portes dimanche. Entretemps, tous les billets avaient été vendus – mais le site internet de l'exposition promet de "nouveaux créneaux de vente". C'est la Galerie d'Art Moderne de Glasgow qui accueille cette exposition, nommée "Banksy : Cut and Run", jusqu'au 28 août.

Publicité

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Une exposition de ses pochoirs, ses "pièces à conviction"

La dernière fois qu'une exposition de Banksy par Banksy avait eu lieu, c'était au musée de Bristol (d'où est fort probablement originaire l'artiste) en 2009. Cette fois, si Banksy a choisi Glasgow, c'est parce que la ville héberge "son œuvre d'art favorite dans tout le Royaume-Uni" : une statue équestre du Duc de Wellington… qui depuis des décennies, est presque en permanence coiffée d'un cône de circulation par des habitants blagueurs.

L'exposition prend place juste derrière "l'œuvre d'art préférée de tout le Royaume-Uni" de Banksy © AFP - Andy Buchanan

L'exposition se présente comme une plongée dans les coulisses du travail de Banksy, en particulier à travers les pochoirs qui lui ont servi à réaliser les fameuses fresques murales qui l'ont rendu célèbre dans le monde entier. "Je les ai gardés bien cachés pendant des années, conscient que ce seraient des pièces à conviction évidentes au cas où je sois accusé de dégradations criminelles. Cette époque semble passée, alors je les expose comme des oeuvres d'art dans un musée", explique-t-il : l'artiste a peint sur la plupart des pochoirs pour les transformer en oeuvres à part entière.

L'artiste a peint ses propres pochoirs pour les transformer en œuvres à part entière © AFP - Andy Buchanan

Ces pochoirs, témoins de l'histoire de l'artiste, ne sont pas les seules pièces à voir dans l'exposition : il y expose aussi le mécanisme placé à l'intérieur du cadre qui a servi à déchiqueter la toile "Girl with balloon" lors de sa vente aux enchères en 2018. Les visiteurs y découvriront aussi des lettres d'avocat qui ont été envoyées à l'artiste, ou même le déguisement (un grand manteau et un faux nez) qu'enfilait Banksy pour commettre ses actions d'accrochage de faux tableaux dans des grands musées.

Banksy dévoile une partie des coulisses de son travail dans cette exposition © AFP - Andy Buchanan

"La plupart des artistes ont une obsession : pour Monet, c'était la lumière, pour Hockney les couleurs, et pour moi, c'est le temps de réaction de la police", s'amuse-t-il dans l'une des phrases accrochées dans l'exposition. Le site anglais "Big Issue" , qui a découvert l'exposition en avant-première, affirme que cette exposition est "ce qu'on a eu de plus proche de ce qui se passe derrière le masque" de Banksy.

Le rapport à la police est aussi l'un des points centraux de l'exposition © AFP - Andy Buchanan

Les téléphones mis sous pochette hermétique à l'entrée

Mais très peu d'images vont filtrer de cette exposition : quelques journalistes ont pu y entrer en avant-première, et ensuite, rideau : "AUCUNE photo n'est permise dans l'exposition", affirme l'artiste sur le site de l'exposition. "Votre téléphone devra être placé dans une pochette fermée pendant toute la durée de l'exposition (…) Un Polaroïd souvenir pourra être pris gratuitement par un membre de l'équipe". Là encore, Banksy fixe ses conditions. Même fantaisie sur les horaires : le week-end, elle est ouverte toute la nuit. Mais "si vous avez l'air très imbibé, l'accès pourra vous être refusé", précise le site internet.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Depuis des années, des expositions qui se prétendent être des expositions Banksy sont régulièrement dénoncées par l'artiste. La plupart, comme le "musée Banksy", une initiative privée à Paris, annoncent dès leur entrée que ce sont des expositions non officielles, constituées essentiellement de reproductions – et une autre, "Banksyland", vient tout juste de commencer au Canada. D'autres, comme en 2018 à Bruxelles, sont plus radicalement interdites. Depuis 2009 et jusqu'à présent, Banksy avait privilégié des événements moins institutionnels, comme une vente de ses oeuvres incognito dans la rue à New-York en 2013 ou le faux parc d'attractions Dismaland en 2015.