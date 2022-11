L'Assemblée vote l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution

Après une bataille complexe, pleine de rebondissements, l'Assemblée nationale a vécu ce jeudi un moment de rare concorde. Les députés ont adopté par 337 voix contre 32 une proposition de loi initiée par La France insoumise, visant à faire inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. La gauche et la majorité se sont ainsi accordées sur une formulation commune : "La loi garantit l'effectivité et l'égal accès au droit à l'interruption volontaire de grossesse". LR et RN se sont partagés entre pour, contre et abstention.

Retrait du texte originel de LFI

Jusqu'ici, LFI et Renaissance défendaient deux propositions de loi distinctes. Celle des Insoumis, mentionnant également le droit à la contraception, faisait craindre à ses détracteurs l'instauration d'un droit à l'avortement sans limite. Finalement, LFI a accepté de retirer son texte originel au profit d'un amendement Modem permettant de converger avec la majorité. "La question de l'accès à l'IVG, de sa protection, ce n'est pas un caprice", avait plaidé la patronne du groupe Renaissance, Aurore Bergé, cinq mois après la décision de la Cour Suprême américaine de ne plus garantir le droit à l'avortement au niveau fédéral.

Ce vote a été salué par une ovation debout dans l'hémicycle. Des députées de la Nupes ont entonné l'hymne "Debout les femmes"."Le signal que vient d'envoyer l'Assemblée national est immense, et résonne bien au delà notre pays", s'est réjouie Mathilde Panot, cheffe de file des Insoumis, qui a évoqué les "Américaines, Polonaises et Hongroises", dont les droits sont "entravés".

Pour autant, il reste du chemin. "Ce n'est qu'un premier pas", a rappelé Sacha Houlié, président de la commission des lois. Pour pouvoir s'appliquer, le texte doit être voté dans les mêmes termes par le Sénat. Si tel était le cas, il lui faudrait ensuite être ratifié. Or, comme la révision constitutionnelle n'émane pas ici du gouvernement mais du Parlement, cela suppose l'organisation d'un référendum. Une épreuve redoutée par les défenseurs du texte, qui craignent une forte mobilisation des anti-avortement. De nombreux députés, à l'instar de Mathilde Panot, ont donc exhorté le gouvernement à présenter son propre projet de loi.