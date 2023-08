L’auteur du "Pull-over rouge" Gilles Perrault est mort à 92 ans

L'écrivain Gilles Perrault, qui avait beaucoup agi dans les années 1970 en faveur de l'abolition de la peine de mort est mort à 92 ans. Jacques Peyroles de son vrai nom avait démarré une carrière d’avocat avant de bifurquer vers le journalisme et la littérature, signant de nombreux romans d’espionnage et d’aventures. Un livre est resté dans les annales : "Le pull-over rouge".

Ce roman porte sur l'affaire Ranucci, du nom de l'un des derniers condamnés à mort en France avant l’abrogation de la peine capitale en 1981. Christian Ranucci a 22 ans. Son visage est à la une des journaux, après le meurtre d’une fillette. Ce fait divers et ses conséquences déchaînent toutes les passions et fournit en même temps à Gilles Perrault, la matière de son ouvrage le plus populaire.

Il installe le soupçon d’une erreur judicaire

"Le pull-over rouge", sorti en 1978, interroge la culpabilité de Ranucci, installant le soupçon d’une erreur judiciaire, en s'appuyant sur des articles de presse et des témoignages de proches du condamné. Ce livre enquête a un énorme retentissement médiatique. Il est adapté au cinéma.

Plusieurs fois attaqué en diffamation, l’écrivain journaliste aura de cesse tout au long de sa carrière de dénoncer la conduite de la police et sa partialité. Il devient malgré lui le marqueur d’une époque. Tout le monde aujourd’hui se souvient encore de ce pull-over rouge retrouvé sur le lieu du crime, qui continue d’alimenter les émissions de faits divers, de "Affaires sensibles", à "Faites entrer l’accusé". Aucune demande de révision du procès n’a jamais abouti. Jusqu'au bout Gilles Perrault avait espéré pourtant que l’affaire soir réexaminée.

Il n'était "pas seulement un formidable raconteur. Mais aussi un homme engagé", a salué jeudi soir le journaliste Edwy Plenel dans un message sur Twitter, rebaptisé X. "Avec sa plume de combat, Gilles Perrault a permis d'avancer vers l'abolition de la peine de mort. L'humanisme a aussi guidé son engagement à Ras l'front", un réseau associatif actif dans les années 90 pour lutter contre les idées du Front national, a souligné la ministre de la Culture Rima Abdul Malak dans un message sur Twitter .