L’avare au Théâtre de la Ville du 5 au 29 avril 2023

Après Les précieuses ridicules qu’il a mis en scène avec Macha Makeïeff ou plus récemment Le bourgeois gentilhomme, Jérôme Deschamps poursuit son exploration de l’œuvre de Molière, avec L’avare au Théâtre de la Ville .

C’est lui qui en parle le mieux :

« En rêvant à L’Avare, cette comédie féroce, à l’inverse de ceux qui veulent inscrire l’action dans un contexte trop précis, je suis convaincu que ni Molière, ni les spectateurs n’ont besoin de ce genre d’artifice pour comprendre, pour être surpris, pour rire, pour être émus.

J’ai pensé à la nudité des plateaux de Jean Vilar, d’Antoine Vitez et de Peter Brook. Laisser se promener l’imagination de chacun, suggérer, « en montrer moins pour en dire plus » comme disait Jacques Tati, pour que soit encore plus forte la rencontre entre la pièce de Molière et le public. Une beauté simple, faite des costumes, de l’art de la peinture, cette belle tradition du théâtre qui ouvre la porte au rêve, qui permet à l’art de la lumière de donner toute sa mesure.

Une scène presque déserte pour être plus radical, pour mettre en évidence le choc des confrontations, le grand art de Molière.

Un choc qui passe par le rire. »

L_AVARE_JEROME DESCHAMPS - Juliette Parisot

Molière met en avant un rôle qui n’est tenu par aucun personnage mais demeure essentiel : celui de l’argent. Jérôme Deschamps le décrit ainsi :

« Harpagon en est convaincu: l’argent est la clé du bonheur dans ce monde, et sa gestion une religion, un engagement fondamental, amoureux, vital.

Et si l’argent est le maître du monde, Harpagon est le grand maître de la manipulation. Ce roi des fourbes, cet avaricieux, prêt à tout pour mettre « de côté », enfants et réputation, odieusement acharné à arriver à ses fins, est porté par le génie de Molière.

Plus que l’argent qu’il accumule et ne dépense pas, c’est la bonne gestion qu’il idolâtre. La mauvaise, c’est l’enfer. Sa passion folle, extrême, l’emporte, le met hors de ce monde dispendieux qu’il déteste, l’isole à tout jamais de toutes ces forces hostiles.

Il se bat, il veut régner, défendre sa foi, et tout est bon : le mensonge, la méfiance, la ruse et les coups de bâton, la menace, et la violence, toujours. La cruauté atteint ici de tels sommets qu’elle nous fait rire. »

L_AVARE_JEROME DESCHAMPS - Juliette Parisot

►►► Distribution

Texte de Molière

Mise en scène : Jérôme Deschamps

Costume et accessoires : Macha Makeïeff

Décors : Félix Deschamps Mak

Avec

Flore Balled en alternance avec Bénédicte Choisnet : Elise

: Cléante Geert Van Herwunen en alternance avec Bastien Chavrot : Valère