L'avocat et ancien ministre Georges Kiejman est mort

Tenor des prétoires, plaideur hors pair et au coeur des plus grandes affaires judiciaires. L'avocat Georges Kiejman est mort à l'âge de 90 ans mardi, a confirmé son entourage à France Inter. Son visage, qui arborait une fine moustache, était connu de tous les Français, tant il a été engagé, un demi-siècle durant, dans les plus grands procès médiatiques : défenseur du militant Pierre Goldman , de la famille de Malik Oussékine , de la famille de Marie Trintignant , de "Charlie Hebdo" après l'affaire des caricatures de Mahommet, Liliane Bettencourt , ou encore de l'ancien président Jacques Chirac dans l'affaire des emplois fictifsde la ville de Paris .

Grand pénaliste, ami de Pierre Mendès-France qu'il considérait comme son "père de substitution" et dont il a été proche jusqu'à sa mort, il avait également été ministre sous la présidence de François Mitterrand, en charge notamment d'un portefeuille délégué à la Justice, puis à la Communication et enfin à la Coopération internationale et au Développement.

Un "avocat passionné"

Né en 1932 à Paris de parents juifs polonais, Georges Kiejman grandit dans la misère, seul aux côtés d'une mère analphabète, et vit à dix ans à peine la déportation de son père à Auschwitz en 1943 (dont il ne reviendra pas). Il prête serment en 1953 au barreau de Paris et démarre son ascension fulgurante. Dans un premier temps spécialisé dans les questions de droits d'auteur, il devient l'avocat préféré du milieu de l'édition, en défendant notamment Claude Gallimard et plusieurs auteurs ou ayant-droit, puis du cinéma.

"Au delà de l'avocat passionné, aux engagements incandescents, il reste pour moi un homme curieux de tous et qui vous guidait vers une meilleure version de vous-même", rend hommage son confrère Richard Malka, qui a débuté dans son cabinet. "Il avait une revanche à prendre sur la vie, c'était un enfant de déporté, il a vécu avec gourmandise", dit-il à France Inter. "Il m'a laissé l'héritage du perfectionnisme, de l'engagement, de l'exigence envers soi-même et de la vie qu'il faut croquer."

Il avait été marié à la journaliste Claude Schwab, à l'actrice Marie-France Pisier puis, depuis 1983, à la journaliste Laure de Broglie. Il avait publié en 2021 "L'Homme qui voulait être aimé" (Grasset) avec Vanessa Schneider.