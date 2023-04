L'avocat pénaliste Hervé Temime est mort

Il était considéré comme l'un des plus grands avocats pénalistes de sa génération. Hervé Temime est décédé à 65 ans, a annoncé le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti lundi. "La famille de Me Hervé Temime a l'immense tristesse de vous annoncer son décès ce lundi", ont ensuite confirmé ses proches dans un communiqué transmis à l'AFP.

Sitôt cette annonce faite, les hommages se sont mis à pleuvoir sur les réseaux sociaux. Il faut dire que l'avocat et ses plaidoiries ont marqué de grandes affaires.

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

La discrétion du pénaliste

Hervé Temime, c'était un visage rond, des lunettes à monture épaisse, l'œil souvent rieur. Pénaliste depuis plus de quarante ans, il qualifiait son métier en un mot : "Défendre". On pourrait lui en accoler un deuxième : "Secret", ou à tout le moins discret. Une discrétion aussi farouchement défendue que ses clients. De lui à peine sait-on qu'il était père de famille. Lui qui avait perdu son père à l'âge de dix ans.

Dans son cabinet situé tout près du Louvre, les stars se bousculent : Polanski, Depardieu, Bruel mais aussi Nathalie Baye, Catherine Deneuve, Bernard Tapie. Tout récemment, il plaidait pour son confrère Thierry Herzog au procès des écoutes de Nicolas Sarkozy et assurait la défense des laboratoires Servier au procès en appel du Mediator, une audience qui devra s'achever sans lui et sans sa plaidoirie.

Dans cet exercice, il préférait souvent la finesse d'une démonstration juridique aux envolées lyriques, réservant plutôt ses effets de manche pour les plateaux de cinéma : "Polisse", "Un prophète", "Mon roi" et plus récemment "Les choses humaines", un film dans lequel il incarnait le plus beau métier du monde selon lui : avocat de la défense.

Régulièrement invité dans les médias, il se prêtait encore récemment au jeu de questions-réponses avec des enfants, dans "Les P'tits bateaux" diffusé le 19 mars sur France Inter .

"Un immense avocat"

"Le barreau est orphelin. Hervé Temime vient de nous quitter. Il était un immense avocat. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité et son talent. Je pense affectueusement à sa famille et à ses proches", écrit le Garde des Sceaux sur Twitter.

Yaël Braun-Pivet salue "le plus agile, le plus habile, le plus brillant des avocats". "Il avait guidé mes premiers pas au barreau, et inspira tant d’entre nous. Mes pensées affectueuses à sa famille", écrit la présidente de l'Assemblée nationale.