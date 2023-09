"L’Echiquier" : pourquoi vous allez dévorer l'autobiographie Jean-Philippe Toussaint ?

Ce n'est pas un roman, mais un récit autobiographique, son premier. L'auteur de "La salle de bain" a écrit à Bruxelles pendant le confinement de 2020, en même temps qu'il retraduisait la fameuse et dernière nouvelle de Stefan Zweig , "Le Joueur d'échecs", qui paraît en même temps chez Minuit.

Toussaint, qui est joueur d'échecs et se flatte d'avoir assisté aux deux parties légendaires opposant autrefois Karpov et Kasparov à la fin des années 1980, a composé son livre de souvenirs en 64 chapitres, comme les 64 cases de l'échiquier. Manière de jouer avec le temps et, à 65 ans, malgré une dégénérescence maculaire qu'on lui a diagnostiquée, de disputer une partie capitale avec sa mémoire. Il se rappelle les établissements, l'école bruxelloise, le pensionnat de Maisons-Laffitte où il a grandi, le besoin qu'il avait, à 15 ans, de faire l'adulte en buvant de l'alcool, en jouant aux courses. Et puis, surtout, il raconte le rôle qu'a joué son père, Yvon Toussaint, rédacteur en chef du Soir et auteur de polars dans sa vocation littéraire. Le lecteur a l'impression de jouer aux échecs avec l'auteur.

Frédéric Beigbeder salue la beauté et l'originalité autobiographique de l'auteur Philippe Toussaint

Le critique littéraire du Figaro-magazine a été extrêmement surpris et ému par cette nouvelle écriture de Jean-Philippe Toussaint. Le style autobiographique sied bien à l'auteur à ses yeux : "depuis "La salle de bains" en 1985, on pouvait qualifier Toussaint d'auteur un peu froid, avec une écriture assez clinique (sauf peut-être dans "Le Cycle de Marie" qui était aussi l'histoire d'une rupture amoureuse). Mais, là, c'est la première fois qu'il parle de lui à la première personne. C'est un livre très intime, de confession, ponctué par une structure originale qui justifie sa présence aux éditions de Minuit. C'est un livre de mémoires très émouvant.

Dans ses livres, j'en retiens toujours des images, et cette fois-ci celle de cet enfant qui perd tout le temps aux échecs contre son père et qui, le jour où il devient bon aux échecs, constate que son père ne veut plus jouer avec lui pour ne pas perdre. C'est très beau, et je pensais beaucoup à Patrick Modiano en le lisant, le point commun étant le pensionnat".

Ilana Moryoussef l'a dévoré

La journaliste culture de France Inter a eu comme l'impression d'entrer avec l'écrivain dans son atelier d'écriture : "Il nous explique comment il écrit. On est avec lui. Lui est perclus de douleurs, mais c'est toujours le jeune homme qui écrit. C'est une forme de journal de confinement loin d'être ennuyeux et très intelligent. C'est un livre qui se dévore".

Arnaud Viviant applaudit un libre très beau et intelligent

Le journaliste pour la revue Transfuge est déjà un fan de la première heure de l'auteur, ce récit intime l'a totalement subjugué, notamment dans la volonté d'exprimer sa propre ambition littéraire : "Je me souviens avoir acheté "La salle de bains" alors que je n'avais que 18 ans. C'est très intéressant parce que ce moment où il a publié son tout premier roman aux éditions de Minuit, c'est aussi le moment où des écrivains des Éditions de Minuit, connus pour être les têtes pensantes du Nouveau roman, à savoir Alain Robbe-Grillet , Nathalie Sarraute , publiaient des autobiographies à la stupéfaction générale et lui-même, arrivé à peu près au même âge, fait ce même mouvement vers l'autobiographie, avec une idée très haute de ce que doit être la littérature.

Le livre est conçu d'une manière extrêmement intelligente. Il parle de choses très belles. On voit bien qu'il a peur, qu'il rentre dans la vieillesse. À travers son rapport aux échecs, il raconte ses ouvertures, sa jeunesse, mais aussi ses fins de parties existentielles avec une structure d'écriture très Modianonesque. Un très beau livre sur l'amitié masculine, sur son ambition littéraire, sa peur de la mort".

Jean-Claude Raspiengeas l'a trouvé absolument magnifique

C'est un des premiers beaux effets du confinement en littérature, autant qu'un prolongement d'un de ses précédents livres qui s'appelait "C'est vous, l'écrivain" où il se confiait déjà quelque peu. Le critique pour La Croix a été particulièrement touché par le rapport que l'auteur entretenait avec son père : "S'il reprend les 64 cases, il agit surtout comme le cavalier à travers sa mémoire, cette figure intéressante aux échecs puisque c'est la pièce du mouvement, la pièce la plus libre sur l'échiquier.

Il y a de très bons moments, notamment sur l'adolescence, dans son rapport avec son père, qui représente le vrai déclic de sa vocation d'écrivain. Ce livre, c'est comme la foudre qui nous tombe dessus puisque, à partir de là, il va devenir écrivain pour plaire à son père. C'est un très très beau livre et le rapport avec son père est absolument magnifique".

