L’école de la vie sur France 2, saison 2 dès le 5 avril 2023 à 21h10

Entourée de la même équipe pédagogique que dans la saison 1, Julie de Bona qui interprète Alexandra Delage tentera de résoudre des problèmes de société auxquels peuvent être confrontés les jeunes : la drogue, la famille d'accueil défaillante, être victime d'un exhibitionniste, le deuil d'un camarade, les troubles alimentaires et la maladie psychique chronique.

► Résumé :

Alexandra Delage, 38 ans, est une prof de lycée comme on en rêve. Elle y enseigne avec brio le français et assure un atelier de théâtre. Alexandra est naturellement dans l’empathie avec ses élèves : selon elle, pour bien apprendre, il faut se sentir bien soi-même. C’est pourquoi elle cherche à régler autant que possible les problèmes de ses élèves et surtout ceux, particulièrement aigus, d’une de ses classes de première.

Tout devient plus difficile encore quand Alexandra doit gérer en parallèle sa maladie, qui pourrait mettre à mal sa carrière et ses projets de famille. Pour la première fois de sa vie, celle qui adore aider les autres va devoir aussi accepter de se faire aider.

Episode 1 : Ambre

Léo Costa, prof d’EPS, surprend sa collègue Alexandra Delage, prof de français, victime d’un malaise étonnant. Alexandra se sent alors obligée de le mettre dans la confidence de sa maladie. Dans sa classe, Alexandra s’inquiète du décrochage d’Ambre et soupçonne une consommation de cannabis.

Parallèlement, Iris panique après avoir perdu son smartphone et Léo galère à trouver un binôme pour son projet pédagogique.

Episode 2 : Naïm

Enfin dans la confidence de sa maladie, Yassine, son conjoint, accompagne Alexandra pour ses piqûres d’hormones. L’objectif est de réaliser un prélèvement ovocytaire, pour conserver toutes leurs chances dans leur projet d’enfant. Dans sa classe, Alexandra découvre que Naïm, excellent élève, est en conflit avec sa famille d’accueil.

Parallèlement, Enzo est tout excité en présentant un blob à sa classe, et M. Burgin, prof d’arts plastiques, soupçonne une idylle entre Léo et Mme Joubert.

Episode 3 : Ludivine

Alors qu’Alexandra commence sa cure de chimiothérapie, elle refuse de suivre les conseils de Yassine qui lui demande de mettre son fils Mathias au courant de sa maladie. Dans sa classe, Ludivine, Clémence et Aïssa accusent M. Bouvier, prof de sciences économiques et sociales, de s’être masturbé en cachette dans sa classe.

Parallèlement, Clara et Sofia manifestent pour forcer l’installation d’une machine à serviettes et tampons gratuits, et Mme Fourge, prof de sciences physiques, suit le coaching disciplinaire de Mme Joubert.

Une série sur France 2 en 6 épisodes

L ecole de la vie - Gilles Gustine FTV Fiction'AIR

L école de la vie saison 2 - Christophe Lartige FTV

► Distribution

Avec

Julie de Bona (Alexandra Delage), Florence Pernel (Carole Mine), Bruno Sanches (Léo Costa), Yannig Samot (M. Bouvier), Cécile Rebboah (Mme Fourge), Nicolas Briancon (M. Burgin), Melanie Page (Mme Joubert), Cédric Revollon (M. Chagne), Otis Ngoi (M. Cantrel), Léa Millet (Mme Jimenez), Nader Boussandel (Rayan), Riad Gahmi (Yassine), Bartholomew Boutellis (Julien), Basile Violette (Mathias)

Avec la participation de

Patrick Chesnais (Michel Franju), Vincent Desagnat (Patrice Pottier), François Vincentelli (José)

L ecole de la vie - Gilles Gustine FTV FICTION'AIR

Les lycéens

Iliana Belkhadra (Ambre), Nolan Masraf (Naïm), Sarah Pachoud (Ludivine), Rita Benmannana (Maëlys), Marine Marçais-Boyer (Margaux), Elliot Daurat (Adam), Ilinka Lony (Iris), Lucas Pennetier (Enzo), Rafael De Ferran (Thomas), Florian Lesieur (Simon), Florian Schwob (Niv), Daphné Girard (Clara), Suzanne Objois (Sofia), Rosie Boccardi (Clémence), Morgane Frioux (Aïssa)

L ecole de la vie - Christophe Lartige FTV

Réalisée par Slimane-Baptiste Berhoun (ép. 1 à 3) et Ava Bobin et SBB (ép. 4 à 6)

Ecrite par Yann Le Gall, Zina Modiano, Hélène Hassoun, Emmanuelle Michelet, Sandrine Gregor, Jean-Baptiste Vandroy, Charlotte Vecchiet, Niels Rahou

Production Fiction’Air / Banijay Studios France

Coproduction France Télévisions, Be-Films _RTBF (Télévision belge), CNC

Producteurs Nagui Fam et Stéphanie Chartreux

Direction de la fiction française de France Télévisions Anne Holmes, Anne Didier

Clara Luciani revient en saison 2 avec son titre Beaux en fin de chaque épisode. C’est un titre signature, inédit, qui n’existe pas dans le commerce ou en plateforme, seulement dans la série. On retrouve aussi des compositions de Sage (Ambroise Willaume), le compositeur qui a l’habitude de travailler sur les albums de Clara Luciani.