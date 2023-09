"L'effondrement climatique a commencé", alerte le chef de l'ONU

Sera-t-il entendu à la hauteur des enjeux ? Le secrétaire général des Nations Unies a poussé un nouveau cri d'alarme, ce mercredi, alors que l'année 2023 sera probablement l'année la plus chaude de l'histoire, selon l'observatoire européen Copernicus. "L'effondrement climatique a commencé", a déploré Antonio Guterres dans un communiqué.

"Notre climat implose plus vite que nous ne pouvons y faire face, avec des phénomènes météorologiques extrêmes qui frappent tous les coins de la planète", a-t-il poursuivi. Cet été, l'Asie, l'Europe et l'Amérique ont subi canicules, sécheresses, inondations et incendies dans des proportions dramatiques et souvent inédites. Le chef de l'ONU a également rappelé comment les "scientifiques ont depuis longtemps mis en garde contre les conséquences de notre dépendance aux énergies fossiles".

"Les mois les plus chauds depuis le début de l'histoire de l'humanité"

"Les trois mois que nous venons de vivre sont les plus chauds depuis environ 120.000 ans, c'est-à-dire depuis le début de l'histoire de l'humanité", a de son côté affirmé Samantha Burgess, cheffe adjointe du service changement climatique de Copernicus. L'observatoire européen a annoncé que l'été 2023 (juin-juillet-août) avait été le plus chaud jamais enregistré, avec une température moyenne mondiale de 16,77°C. Soit 0,66°c au-dessus des moyennes de la période 1990-2020, déjà marquée par le réchauffement climatique, et largement au-dessus - 2 dixièmes environ - du précédent record de 2019.

Sur les huit premiers mois de l'année, la température moyenne du globe est "seulement 0,01°C derrière 2016, l'année la plus chaude jamais mesurée". Mais ce record ne tient plus qu'à un fil, compte-tenu des prévisions saisonnières et du retour en puissance dans le Pacifique du phénomène climatique El Niño, synonyme de réchauffement supplémentaire.

"Les températures continueront d'augmenter tant que nous n'aurons pas fermé le robinet des émissions", essentiellement issues de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz, rappelle Samantha Burgess à trois mois de la COP28 de Dubaï. Cette Conférence des Nations unies sur le climat, où s'annonce une vive bataille sur la fin des énergies fossiles, est censée remettre l'humanité sur la trajectoire de l'accord de Paris: limiter le réchauffement bien au-dessous de 2°C et si possible à 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle.