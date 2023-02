L'Église d'Angleterre vote en faveur d'une bénédiction pour les couples homosexuels

C'est le début d'une reconnaissance. Ce jeudi 9 février, le synode général de l'Église d'Angleterre a voté, malgré les divisions, une bénédiction des couples homosexuels. L'Église s'oppose en revanche toujours aux mariages religieux pour les couples LGBT+.

La bénédiction des couples homosexuels a ainsi été votée à 250 voix pour, 181 contre et 10 abstentions, à l'issue de huit heures de débats ces deux derniers jours. C'est l'aboutissement de six ans de consultations qui ont révélé les divisions au sein de l'Église anglicane et de ses 85 millions de croyants, sur cette question.

Publicité

"Le synode est maintenant parvenu à un résultat. Je reconnais que certains en seront profondément reconnaissants, et que d'autres vont en être blessés", a déclaré l'évêque de Londres Sarah Mullally, après l'annonce du résultat. "Les archevêques et moi-même espérons que ce débat profond et recueilli marque un nouveau départ pour l'Eglise, dans notre volonté d'avancer en s'écoutant les uns les autres, et par dessus tout Dieu", a-t-elle ajouté. La motion adoptée reconnaît aussi "l'échec de l'Eglise à accueillir les personnes LGBT+ et le mal que les personnes LGBT+ ont subi et subissent encore dans la vie de l'Église".

Un "petit pas en avant" pour les militants LGBT+

Cette décision reste toutefois largement insuffisante aux yeux de certains. Jayne Ozanne, l'une des principales militantes pour l'égalité LGBT + dans l'Eglise d'Angleterre regrette qu'il ne s'agisse que d'un "petit pas en avant", rapporte The Guardian . "En continuant à dire aux personnes LGBT+ qu'elles ne peuvent pas espérer se marier de sitôt dans leur église ou que leur désir d'intimité sexuelle est un péché, nous envoyons un message à la nation que peu de gens comprendront", a-t-elle réagi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Si l'Angleterre adopte des positions plus libérales vis-à-vis de la communauté LGBT+, ce n'est pas le cas dans les autres églises anglicanes, notamment dans certains pays d'Afrique subsaharienne où l'homosexualité reste considérée comme un crime.

Au sein de l'Église catholique, le Pape François a créé la polémique en adoptant une position relativement libérale sur l'homosexualité, jugeant que ceux qui la criminalisent ont "tort". Il ne dévie cependant pas de la ligne de l'enseignement catholique sur le mariage, défini comme l'union entre un homme et une femme en vue de procréer. En 2021, le Vatican avait réaffirmé qu'il considérait la pratique de l'homosexualité comme "un péché".