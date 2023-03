L'émission "Very Good Trip" consacrée à David Bowie devient un livre

À travers son émission Very Good Trip qu’il anime depuis 2015 sur France Inter, Michka Assayas aime raconter ses histoires du rock, son imaginaire et sa mythologie qui forment en lui des images. Pour lui, le rock est aussi une magnifique machine à fantasmes.

Artiste pluridisciplinaire et insaisissable par excellence, David Bowie n’aura cessé de brouiller les pistes, se réinventant constamment. Ce livre réunit toute la matière de ce récit, remaniée et enrichie par la plume passionnée et érudite de Michka Assayas :

Publicité

« En me plongeant dans la vie et l’œuvre de David Bowie, j’ai tout écouté d’une oreille neuve. J’ai beaucoup lu aussi : ses interviews et de nombreux témoignages sur lui. Et j’ai eu un choc : l’œuvre de Bowie est l'une des plus captivantes, inventives, libres et audacieuses de la fin du siècle dernier, tous arts confondus. Et j’ai compris aussi que ce qui m’avait longtemps gêné chez lui était une forme particulière de folie : l’incapacité de savoir qui l’on est vraiment, la nécessité de se mettre perpétuellement en scène pour échapper à un vertigineux sentiment de vide. Ce livre raconte comment, tout simplement, je me suis converti à David Bowie. »

À travers des anecdotes et analyses, le journaliste revient sur la genèse de cet alien du rock et passe à la loupe les différentes périodes du musicien : du glam-rock de Ziggy Stardust à la trilogie berlinoise en passant par le soul man de Young Americans, le renouveau artistique dans les années 90 au côté de Trent Reznor, Michka Assayas décrypte une carrière monumentale et artistiquement très riche.

La playlist "Very Good Bowie Trip" de Michka Assayas :

Une playlist de plus de 80 titres, à écouter ici même, sur Deezer ou Spotify .

Une playlist à écouter en feuilletant le livre "Very Good Bowie Trip" (GM Editions : France Inter, 2023).

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Aller plus loin

Michka Assayas - Very Good Bowie Trip (GM éditions : France Inter, 2023)