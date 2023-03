"Des lacrymos efficaces sur la masse, pas sur les blacks blocs" : la note des gendarmes sur Sainte-Soline

Que s'est-il passé autour des méga bassines de Sainte Soline dans les Deux Sèvres ce week-end ? D 'importantes violences ont éclaté entre les manifestants et les gendarmes. Le bilan est lourd : deux hommes qui étaient parmi les manifestants sont entre la vie et la mort et sept autres sont blessés. Selon le parquet de Niort, 47 gendarmes ont été blessés, dont deux hospitalisés jusqu'à lundi. "200 individus connus des services de renseignements dont de nombreux fichés S pour radicalisation parmi le millier d'individus radicaux", ont été comptabilisés d'après le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il annonce ce mardi qu'il va demander la dissolution de l'association "Soulèvements de la Terre", mouvement écologiste qui fait partie des organisateurs de la mobilisation de samedi à Sainte-Soline.

"Les Black Blocs" sont "seulement sensibles aux grenades GM2L"

"Malgré l'utilisation totalement décomplexée de la violence contre les forces de l'ordre (…), les éléments les plus virulents ne sont pas parvenus à pénétrer dans l'enceinte du chantier". Cette note de la Sous-direction de l'Anticipation opérationnelle (SDAO) - service de renseignement de la gendarmerie - que s'est procurée France Inter, datée du dimanche 26 mars, dresse un premier bilan de la mobilisation contre les retenues d'eau, que certains membres des forces de sécurité, dépités par les moyens déployés, qualifient en off de "piscines géantes". Le document du service de renseignement met en avant un "échec" des manifestants qui, selon ses termes se sont "repliés", "affaiblis et déroutés", vers la commune de Melle.

Soulignant les violences commises par les Black Blocs, cette note revient sur les moyens dédiés au maintien de l'ordre, dont "l'efficacité" est régulièrement soulignée par les auteurs, à quelques détails près : "L’emploi des grenades lacrymogènes a été efficace sur la masse, mais pas sur les Black Blocs seulement sensibles aux grenades GM2L". Un peu plus loin, la note revient sur le recours aux quads, largement mis en avant tout le week-end par les autorités : "L’emploi des quads a occasionné une surprise tactique déstabilisant l’adversaire, qui a été pris de panique et a tenté d’organiser un repli en bon ordre. Les moins expérimentés ont de fait été vite désorganisés et les leaders complètement dépassés".

Les "medics arrivés en limite de capacité"

La note décrit longuement les faits imputés à "400 à 500 Black Blocs expérimentés et ultra-violents (…) organisés par groupes de 20 (nommés « Citron », « Poisson »…)" qui "se coordonnaient par talkies-walkies et mégaphones". "Les militants radicaux ont fait usage de cocktails Molotov, de mortiers d’artifice, de mélanges incendiaires à retardement, de pierres ou de frondes projetant des billes d’acier à l’encontre des gendarmes. Une structure de fortune bâchée, portée à dos d’hommes, a été utilisée pour transporter du matériel. Un individu a été observé portant une bouteille de gaz et un chalumeau. En source ouverte, il est observé en faisant usage sur un véhicule de la gendarmerie, tandis qu’un autre individu, possiblement une femme, a fait usage d’une disqueuse sur au moins une vitre d’un véhicule des forces de l’ordre".

La lecture de ce premier bilan met également en évidence le suivi par les gendarmes de la situation concernant les blessés, et la conscience du fait que les services de secours côté manifestants semblaient débordés : "Les 'medics' ont alors annoncé de nombreux blessés et être arrivés en limite de capacité" peut-on lire dans ce document, qui souligne les "dissensions apparues entre les organisateurs et les Blocs les plus déterminés, qui souhaitaient reprendre les attaques". "Les organisateurs ont alors plaidé pour un repli et ont insisté en argumentant sur leur intention de commettre des dégradations sur les canalisations sur le retour, mais également en indiquant la saturation des 'medics'", continuent les auteurs.

Des manifestants "psychologiquement éprouvés"

Le service de renseignement insiste sur le moral des manifestants, qu'il décrit comme "psychologiquement particulièrement éprouvés", "contrairement aux annonces de la communication adverse", en raison, notamment, des conditions météorologiques et des "difficultés d'approvisionnement en eau", mais également du nombre de blessés qui aurait, selon le SDAO, conduit les organisateurs à "appeler au retour au calme et à ne pas tirer de feux d’artifice lors des festivités du soir, en faisant état de nombreuses personnes choquées psychologiquement"

Les gendarmes s'interrogent, par conséquent, sur la suite qui pourrait être donnée à cette mobilisation, notamment lors de ce qu'ils appellent "la saison 5", les 22 et 23 avril prochains, avec l'opposition au projet d'autoroute A69, qui vise à créer un contournement reliant Castres à la commune de Verfeil, près de Toulouse, tout en soulignant que "l’échec enregistré pourraient constituer le terreau d’une radicalisation encore plus importante".