L'encadrement des loyers "progresse", mais reste appliqué de façon inégale, selon la Fondation Abbé Pierre

D'après le baromètre rendu public ce jeudi par la fondation Abbé Pierre, le système d'encadrement des loyers parisiens mis en place en 2019 est un peu mieux respecté, même si son application reste inégale selon les villes. À Paris, 28% des annonces locatives indiquent un montant non-conforme, autrement supérieur au plafond légal fixé. C'est trois points de moins que l'an dernier (31%), et 7 points de moins qu'en 2021 (35%)

Ce dispositif d'encadrement des loyers, lancé dans le cadre de la loi ELAN de 2018, interdit aux propriétaires de demander aux locataires un montant supérieur à une somme donnée, variant selon les quartiers en fonction de l'état du marché. Il s'applique dans des zones de plus de 50.000 habitants "où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements ".

Moins de dépassements de loyers dans plusieurs régions

L'édition 2023 de cette étude menée par la Fondation permet aussi de constater des progrès dans d'autres villes de France qui appliquent désormais ce dispositif (destiné pour l'instant aux villes de plus de 50 000 logements ). Les dépassements reculent de plusieurs points à Lille, Lyon-Villeurbanne ou Montpellier. En revanche, les agglomérations regroupées à l'est de Paris (Est-Ensemble) ou au nord (Plaine Commune) n'ont pas les mêmes résultats encourageants : les dépassements de loyers enregistrés dans ces zones ont, eux, gagné du terrain.

Les mauvais calculs des sites d'annonces immobilières

Pour ce baromètre, la Fondation Abbé Pierre a passé au crible, entre août 2022 et août 2023, 25 000 annonces immobilières sur plusieurs sites, et constaté un nombre toujours important d'annonces non-conformes. En tête des mauvais élèves, des sites immobiliers pourtant toujours largement plébiscités comme le Bon Coin ou PAP (de Particulier à Particulier), dont près de la moitié des annonces proposent des logements aux loyers non-conformes.

Les limites du dispositif

Malgré cette progression et un effet jugé "encourageant" auprès des propriétaires actuels, la Fondation Abbé Pierre donne aussi à voir les limites de ce dispositif d'encadrement des loyers : le manque d'information à l'égard des bailleurs, des sanctions trop légères à l'égard des propriétaires tentés de gonfler leurs revenus locatifs, ou encore un système de contrôle assez peu solide, puisque le signalement de loyers non-conformes se fait pour l'instant essentiellement par le biais des locataires.

Ainsi, malgré l'application de l'encadrement, à Paris, les loyers mensuels non conformes dépassent encore en moyenne de 237 euros le plafond légal, soit plus de 2.800 euros à l'année. En région, c'est à Bordeaux que les dépassements sont les plus lisibles, tandis que la moyenne nationale s'élève encore à 198 euros au-dessus du plafond légal.

La fondation appelle le gouvernement à autoriser les villes "volontaires" qui ont déposé des demandes, telles Marseille ou Bayonne, à mettre en place l'encadrement, qui a "un effet sur les propriétaires honnêtes", certains utilisant également la norme comme "repère de l'état du marché" pour fixer un prix.