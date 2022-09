"La Terre pour unique actionnaire": le patron de Patagonia fait don de son entreprise pour défendre la planète

À 83 ans, Yvon Chouinard aurait pu légitimement vendre sa marque, valorisée 3 milliards de dollars selon le New York Times, ou entrer en bourse et regarder tomber les dividendes jusqu'à sa mort. Mais pour celui qui dit n'avoir "jamais souhaité devenir un entrepreneur" et toujours voulu "influencer consommateurs et entreprises, et peut-être changer le système", ces deux options étaient inenvisageables.

Dans une lettre publiée sur le site officiel de la marque Patagonia (spécialisée dans les vêtements et équipements de plein air), le chef d'entreprise annonce céder 100 % de ses parts et de celles de sa famille, en accord avec sa femme et ses deux enfants. Toutes les actions avec droit de vote vont "à une fiducie à but spécial afin de protéger les valeurs de notre société", et toutes celles sans droit de vote iront à des "organisations non gouvernementales protégeant la nature et combattant la crise environnementale". Chaque année, elles recevront sous forme de dividendes l'ensemble des profits restants, après avoir déduit les investissements nécessaires à la survie de Patagonia.

Symboliquement, Yvon Chouinard peut donc annoncer que "la Terre est [l']unique actionnaire" de Patagonia.

Une entreprise engagée qui espère inspirer

Fondée en 1972, Patagonia a très rapidement pris position pour la protection de la nature. Elle reversait déjà 1 % de son chiffre d'affaires annuel à des organisations non-gouvernementales mobilisées sur les questions environnementales, et encourageait le recyclage et une consommation plus réduite de ses produits.

Dans sa lettre, Yvon Chouinard n'est pas tendre avec le monde des affaires et son influence souvent catastrophique sur notre environnement. "À mesure que nous nous sommes rendu compte de l’impact du réchauffement climatique, de la destruction écologique, et de notre contribution à ces phénomènes, nous avons décidé d’utiliser notre entreprise, Patagonia, pour transformer le monde des affaires", explique-t-il. La mission de son entreprise est officiellement, depuis 2018, d'"utiliser le monde des affaires pour sauver notre planète".

Il dénonce également, au-delà de la volonté des entreprises elles-mêmes, le rôle désastreux du système financier actuel dans la crise écologique. Pour lui, rentrer en bourse "aurait été une véritable catastrophe". "Une fois côtées en bourse, même les entreprises ayant les meilleures intentions du monde font le choix du gain à court terme plutôt que de penser responsabilité et croissance à long terme", s'alarme le chef d'entreprise.