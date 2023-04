L'éolien et le solaire n'ont jamais produit autant d'électricité dans le monde

"L'électricité n'a jamais été aussi propre", assure le rapport. Avec des émissions de CO2 historiquement basses (436 gCO2/kWh), l'année 2022 marque sans doute un tournant dans la production d'électricité, selon Ember. "Si l'énergie produite en 2022 par l'éolien et le solaire l'avait été par des énergies fossiles, les émission aurait été 20 % plus élevées", explique l'étude.

Principale explication à cette évolution positive, la part toujours croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial. La production d'énergie solaire a augmenté de 24 % en un an, ce qui en fait la source d'électricité qui croît le plus vite, pour la 18e année consécutive. L'énergie éolienne a elle connu un bond de 17 %. Au total 12,08 % de l'électricité mondiale provient aujourd'hui de ces deux sources.

Les énergies fossiles se taillent encore la part du lion dans la production d'énergie, avec 35,73 % d'électricité provenant du charbon, 22,22 % du gaz. Mais cette proportion diminue un peu plus chaque année, selon les chiffres d'Ember. En 2007, elle représentait presque 68 % de la production : en 2022, les énergies fossiles ne produisaient "que" 61 % de l'électricité mondiale.

Toutefois, cela ne veut pas dire qu'on a moins produit d'électricité polluante en 2022 : la quantité d'électricité produite par les énergies fossiles a tout de même augmenté, puisque la production globale et les besoins ont augmenté. En 2022, plus de 17372 TWh d'électricité provenait des hydrocarbures, contre 3444 pour le solaire et l'éolien. C'est un record dans les deux cas.

À l'inverse, les autres énergies propres (en particulier le nucléaire) ont vu leur production baisser, et même passer pour la première fois sous le niveau de production du solaire et de l'éolien. Le rapport explique ce phénomène par la baisse de production des centrales nucléaires, et le nombre réduit de nouvelles centrales nucléaires et hydrauliques.

Au niveau mondial, plus de 60 pays génèrent désormais plus de 10 % de leur électricité grâce au solaire et à l'éolien. La production mondiale d'énergie solaire pourrait alimenter pendant un an un pays comme l'Afrique du Sud ; celle de l'éolien pourrait fournir presque assez d'électricité pour les besoins annuels du Royaume-Uni.

Et en France ?

Dans l'Hexagone, la tendance à utiliser l'éolien et le solaire est toujours timide, même si nous faisons partie des bons élèves, avec 12,8 % de notre production électrique qui provient de ces deux sources propres, plus que la moyenne mondiale. Les énergies fossiles ne représentent que 11,8 % de notre mix énergétique, un niveau particulièrement bas par comparaison avec le reste du monde.

Mais c'est toujours le nucléaire qui représente la part la plus écrasante de la production électrique française, avec 61,42 %. Même si cette part a été en forte diminution entre 2021 et 2022, passant de 379 à 297 TWh, un niveau historiquement bas.