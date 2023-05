L'épave du Titanic modélisée pour la première fois en 3D... et les images sont stupéfiantes

Même à 3.800 mètres de profondeur, le Titanic continue d’impressionner. Des images saisissantes publiées par la BBC révèlent l’épave comme on ne l’avait jamais vue jusqu’à présent. Impressionnantes de netteté, elles doivent aider les scientifiques à en savoir plus sur les raisons du naufrage du paquebot en 1912.

La netteté et les détails montrent un tout autre Titanic que celui que l’on a l’habitude de voir dans les eaux troubles de l'Atlantique. Ici, l'épave, reconstituée en 3D, apparaît comme si elle était hors de l’eau. Grâce à ce "jumeau numérique", on distingue le numéro de série sur une hélice, la salle radio, le pont, etc.

Des images 3D de l'épave du Titanic, dans les fonds marins. - ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

700 000 images enregistrées

Le scan a été réalisé lors de l’été 2022 par Magellan Ltd, une société de cartographie en haute mer, et Atlantic Productions, qui réalise un documentaire sur ces images. Des submersibles télécommandés ont passé plus de 200 heures près du Titanic, pour sonder l’épave sous tous les angles, en long, en large et en travers. Il leur était seulement interdit de toucher le paquebot. Les 700.000 images enregistrées permettent de réaliser une reconstitution en 3D.

Des images 3D de l'épave du Titanic, dans les fonds marins. - ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Le numéro de série d'une hélice peut être identifié. - ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Une vue générale de l'épave

Jusqu’à présent, on ne disposait que de vidéos et d'images de près, à cause de l’eau trouble et de l’obscurité des fonds marins. Ce scan permet une vue générale et de prendre conscience de l’état de l’épave, coupée en deux. La proue et la poupe sont séparées de 800 mètres. Un champ de débris entoure le navire.

Ces images 3D font aussi office de carte mémoire du navire, qui s’abîme au fil des années, à cause de la corrosion, des bactéries et des courants de l’océan. Les 50.000 tonnes de fer se dissolvent et se transforment en une fine poudre. Ces images permettront aussi, espèrent les scientifiques et spécialistes, de comprendre comment le paquebot a heurté un iceberg.

Une aide pour reconstituer "la scène de crime"

Plus de 1.500 passagers et membres de l’équipage sont morts lors du voyage inaugural du Titanic entre Southampton et New York. Le paquebot était le plus grand du monde au moment de sa mise à l’eau. L’épave a été découverte 73 ans plus tard, en 1985, à 650 kilomètres des côtes canadiennes. Depuis, elle a été très largement visitée et documentée.

Des images 3D de l'épave du Titanic, dans les fonds marins. - ATLANTIC PRODUCTIONS/MAGELLAN

Interrogé par la BBC, l’historien spécialiste du Titanic Parks Stephenson s’est montré "abasourdi" par ces nouvelles images : "Nous avons désormais la possibilité de voir le Titanic sans interprétation humaine, mais directement à partir des preuves et des données, ce dont nous avons réellement besoin pour reconstituer ce que j'appellerais cette 'scène de crime'."

Ce passionné du Titanic ajoute : "Nous ne comprenons pas vraiment encore les circonstances de la collision avec l'iceberg. Nous ne savons même pas s'il l'a heurté à tribord, comme on le voit dans les films." Déjà en février dernier, des images inédites du Titanic avaient été diffusées sur YouTube , réalisées par l’'institut océanographique Woods Hole.