L'été comme un "avant-goût des catastrophes à venir" : témoignages sur l'été-anxiété

Un "déclic émotionnel et physique", inscrit "dans sa chair". Aujourd'hui âgé de 26 ans, Arthur se souvient parfaitement de ce mois de juin 2017, au cours duquel une partie de la France suffoque sous des températures caniculaires. Il se remémore son petit studio parisien, situé sous les toits et transformé en "étuve". Tout comme de ce trajet de bus un soir, pendant lequel il se sent au bord du malaise, peinant à trouver de l'air. "Ce mois de juin 2017 est le premier où la chaleur est devenue une préoccupation à l'échelle de ma propre vie", confie-t-il à France Inter. "Depuis, cela a empiré."

"Un avant-goût des catastrophes à venir"

Si l'été a longtemps été associé à une forme de légèreté, avec le réchauffement climatique, cette insouciance pourrait bien être révolue, laissant parfois place à ce que l'on pourrait désigner comme une forme d'"été-anxiété". Les trois-quarts des Français (76%) se disent ainsi inquiets cette année à l'approche de la saison estivale, selon un sondage Ifop paru le 6 juin dernier. Ce taux grimpe même à 83% en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'été 2022 est passé par là, explosant les records en termes de chaleur, sécheresse, feux de forêt. "Je vois maintenant l'été comme un avant-goût des catastrophes à venir", observe Charlotte, 24 ans, étudiante en master de droit. "Je ne l'associe plus à la période insouciante et tranquille des vacances, mais plutôt à une période angoissante et pénible à supporter."

Via l'appel témoignages lancé par France Inter, Laurent, 54 ans, raconte également voir l'été arriver avec "moins d'enthousiasme". "Je peste quand il fait trop chaud, alors qu'avant, c'était synonyme de plaisir", constate cet habitant des Deux-Sèvres, qui s'inquiète à chaque fois pour la survie de son potager. "J'ai l'impression de ne plus vivre dans le même climat que celui de mon enfance, alors que je suis dans le même pays", abonde Chloé, Lyonnaise de 36 ans.

"Angoisses saisonnières"

Pour Arthur, qui vit actuellement en Haute-Garonne, la période est devenue synonyme d'anxiété. "Alors qu'il y a quelques années, j'attendais dès le mois de septembre l'été suivant, sa douceur, c'est désormais l'inverse", dit-il. "Dès les premières tiédeurs post-méridiennnes de printemps et l'allongement des jours, j'éprouve mes premières angoisses saisonnières. Je prends conscience que l'été arrive, sans savoir à quelle sauce je serai mangé. Combien de canicules, combien de nuits tropicales ? L'été était auparavant mon refuge pour supporter l'année, il est devenu ma peur." Dès les premières vagues de chaleur, le jeune homme compulse fébrilement les applis météo, guettant le moindre rafraîchissement des températures. "Mais cela augmente mon stress", déplore-t-il.

Mélanie, 39 ans, responsable de communication, garde ainsi un souvenir difficile de l'été passé. Mère d'un petit garçon de 2 ans et demi et de nouveau enceinte, elle a dû se résoudre à "fuir" Lyon. "Ce n'était pas tenable", souligne-t-elle. "Mon fils n'était pas bien, on restait dans le noir à ne rien faire... Aujourd'hui, je me rends compte que la perspective d'un été en ville me terrifie". Avec sa famille, elle est d'ailleurs sur le point de s'installer dans un village du Jura, à une vingtaine de kilomètres de Lons-le-Saunier, dans une vieille maison aux épais murs de pierres, capables de conserver la fraîcheur même en cas de fortes températures. "Je ne dis pas que la chaleur en ville est le seul facteur qui a motivé ce choix, mais cela a beaucoup joué", poursuit-elle.

Vacances normandes

À quoi ressemblera cet été 2023 ? Les températures mondiales relevées début juin ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour cette période par le service européen Copernicus qui, pour juillet et août, table sur des températures supérieures à la moyenne dans toute l'Europe.

Alors, face au risque d'événements climatiques extrêmes, beaucoup de vacanciers décident de s'adapter, bousculant parfois des habitudes bien ancrées. Il y a ceux qui, comme Agathe, 27 ans, privilégient désormais à tout prix "les destinations où l'on peut se baigner". À l'inverse, Laurent, lui, a tiré un trait sur la plage, et préfère partir en vacances en mai ou juin. Charlotte évite les foules, les grandes villes, et préfère rentrer chez ses parents, en Normandie : tout comme la Bretagne, la région normande apparaît de plus en plus comme un refuge pour ceux qui redoutent la chaleur.

Depuis 9 ans, Chloé, elle, passe tous ses étés sur le plateau de Millevaches, "avec son humidité, sa pluie, et ses températures modérées qui vous obligent à porter un gros pull le soir". "Enfin, c'était vrai jusqu'à il y a deux ans", rectifie la jeune femme. Stéphane (Gironde) se prépare à partir pour le Québec accompagner sa fille qui y va pour ses études. "On pensait y être bien, mais avec les incendies en cours... "

"Alors que nous privilégiions les littoraux, pour la première fois l'année dernière, nous sommes partis à la montagne, dans les Alpes suisse, pour entre autres essayer de fuir la chaleur", rapporte Arthur. "Ironie du sort, la Suisse a subi en 2022 une canicule historique."