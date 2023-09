"L’Eté dernier" : pour son retour Catherine Breillat signe un très grand moment de cinéma

Le film s'ouvre par une scène glaciale où Anne (Léa Drucker) exerce sans états d'âme face à une jeune victime, sa fonction d'avocate spécialisée dans les violences sexuelles faites aux mineurs. On la retrouve dans une belle maison bourgeoise avec Pierre (Dominique Rabourdin) et leurs deux filles adoptées en Asie. Débarque le fils tout à fait incontrôlable du premier mariage de Pierre, 17 ans, Théo, beau comme le Tadzio de "Mort à Venise" de Luchino Visconti (1971), mais on est plutôt dans "Le blé en herbe" de Colette, car très vite, Anne et Théo ont une liaison, qui ne va pas être longtemps tenue secrète.

"La métamorphose finale de Léa Drucker est un très grand moment de cinéma" juge Jérôme Garcin.

Charlotte Lipinska salue un très grand moment de cinéma

La journaliste cinéma pour L'Obs a été très émue par le retour de Catherine Breillat qui opère, selon elle, un retour flamboyant : "Il s'agit d'une double transgression, d'une part par l'âge qui sépare ce personnage du jeune garçon qui n'est que le beau-fils du personnage de Léa Drucker. Catherine Breillat, n'est pas simplement audacieuse, elle a du courage, elle n'élude rien dans la narration de toutes les scènes qui peuvent mettre un peu mal à l'aise le spectateur. Elle n'a pas peur, elle fait confiance à ses personnages, rien n'est éclipsé.

Il y a un très grand sens du montage et c'est porté par deux acteurs absolument prodigieux. Léa Drucker est vertigineuse, tout se joue à un millimètre de regard face à ce jeune homme. Sans compter que la façon dont elle va se dépêtrer de la situation est complètement démente.

Le plan final est un des plus beaux que j'aurai vu cette année où, juste par un petit détail dans l'image, tout est dit du piège qui va se refermer sur cette femme. C'est magnifique, le film est solaire et lumineux, en contradiction totale avec la noirceur des sentiments et des situations".

Eric Neuhoff déplore un film ridicule, téléphoné et prévisible

Le critique pour Le Figaro est loin d'avoir été conquis par ce nouveau projet qu'il juge banal et qui n'offre rien de nouveau selon lui : "Elle a fait mille fois pire par le passé, mais c'est quand même un drame bourgeois tout à fait banal, dénué d'audace parce que ça ne choque plus personne. N'oublions pas que nous avons affaire à la dame qui a dirigé Rocco Siffredi ; elle tient dix minutes avant la première scène de sexe, qui est grotesque. Tout le film est d'un ridicule achevé.

Le gamin qui se prend pour un angelot pervers a deux expressions en tout et pour tout. Soit il a un sourire niais, soit il fait la tête. Seule Léa Drucker s'en tire très bien. Dominique Rabourdin a l'air d'être gêné et il a l'air de réciter le Code civil. J'ai trouvé que le film était vraiment téléphoné, prévisible, banal. Claude Chabrol a fait ça cent fois mieux il y a au moins 50 ans".

Xavier Leherpeur applaudit un très beau film

Le critique pour 7e Obsession a trouvé le film absolument magnifique, solaire et en même temps très ténébreux reposant sur un jeu de regards extrêmement subtil : "Il a une manière d'être mis en scène qui n'est pas anecdotique. Si les actrices et les acteurs sont remarquables, ça faisait longtemps que je n'avais pas retrouvé Catherine Breillat à ce point d'acuité, dans une mise en scène acérée et d'une grande précision, avec un travail sur les lignes directrices qui sont induites par les regards. C'est par le regard que le beau-fils séduit Léa Drucker en la tenant uniquement à distance, sans baisser les yeux. Ce qui intéresse Catherine Breillat, c'est la manière dont ce gamin se comporte et les répercussions que ça a sur Léa Drucker. En même temps, il y a de l'humour. Il y a une espèce d'éducation sentimentale inversée, car c'est lui qui la ramène à son corps, à sa psychè, à son identité".

Pierre Murat séduit par une insolence scénaristique encore trop rare à notre époque

Alors que nous traversons une époque très calme du cinéma, je regarde désormais tous les films que Catherine Breillat a faits il y a 20 ans, avec admiration. Ce film, c'est surtout "Phèdre" de Racine. La première partie, je l'ai trouvée très maîtrisée, même si ce côté "Blé en herbe" ne m'intéressait pas énormément. Mais à partir du moment où Léa Drucker réagit, j'ai trouvé ça très insolent. Faire à notre époque ce film-là sur une femme qui réagit ainsi, c'est très rare, ce n'est pas politiquement correct du tout et ça me plaît énormément".

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

Lecture "L’Eté dernier" de Catherine Breillat 8 min France Inter

