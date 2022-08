L'étonnant retour de hype de l'appareil photo jetable

"La mode, c’est ce qui se démode", disait le poète Jean Cocteau. Longtemps abandonné dans de vieux tiroirs de bureau ou tout simplement jeté à la poubelle au début des années 2000, l’appareil photo jetable est de retour. Ce petit boîtier plastifié peut faire 12, 27, ou encore 39 « poses » c’est-à-dire des photos et coûte environ une quinzaine d’euros. À l’ère du smartphone roi, le coté désuet de ce petit objet en carton a su séduire les jeunes.

Le "joyeux hasard" de la photo jetable

"Je l’utilisais quand j’étais petit, lors de mes voyages scolaires. Je prenais tout et n’importe quoi en photo et une image sur deux était ratée", raconte Jean, 26 ans, graphiste en agence de communication, originaire d’Angers. Depuis maintenant quatre ans, l’appareil photo jetable ce n’est plus un souvenir pour lui mais bien un passe-temps. "Le grain de photo lorsque tu la développes, c’est ce que j’apprécie", explique-t-il.

Publicité

Au-delà de l’aspect visuel, Jean aime ce "joyeux hasard" que procure la photo jetable, "quand tu prends une photo, tu ne sais pas ce que ça va donner, alors quand tu la découvres à la fin, tu aimes regarder le rendu, qu’il soit beau ou pas", termine-t-il. L’appareil jetable c’est souvent l’obligation de tirer les photos et donc le fait de garder une trace de ses souvenirs.

Paul lui est étudiant, il a commencé la photo via des appareils numériques avant de se tourner vers le jetable. Tout comme Jean, il aime regarder ce qu’il a développé, "Est-ce qu’on a laissé notre doigt sur l’objectif ? J’aime cette surprise, ce suspense et cette spontanéité. Et puis comme on a une limite de photos, on est plus patient avant de faire un cliché, on observe et on appuie, on prend le temps", argumente Paul. Prendre le temps dans un moment où tout va toujours plus vite, c'est aussi ce pourquoi Paul aime son jetable.

"Tellement tendance que je suis en rupture de stock"

Pour constater cet engouement vers le jetable, il suffit de passer les portes des magasins spécialisés : chez Kodak , la célèbre marque jaune et rouge par exemple. Dans sa boutique parisienne proche des grands boulevards, Alain Gayout, 40 ans de photographie à son actif et patron de l’échoppe est chaque jour un peu plus stupéfait. "L’appareil photo jetable est tellement tendance que je suis en rupture de stock", explique-t-il. Ces petits boîtiers à pellicules, il en vend quotidiennement depuis deux ans et se fait donc livrer très souvent. "J’ai commandé une centaine d’appareils cette semaine, par erreur on ne m’en a livré que 30. Je les ai vendu en deux jours", précise le gérant.

Cet engouement est pour lui le même que dans les années 80, quand l’objet a fait son apparition. 80% de son travail de développement de photos est dédié aux jetables. "C'est un peu le retour vers le vintage, regardez, c'est la même mode pour les vinyles en ce moment", termine Alain. Pour développer les bobines il faut quand même débourser une vingtaine d'euros en moyenne, c'est pourquoi certains se contentent simplement de les numériser. En plus du retour au vintage, le patron parle aussi d'un "effet de mode" suivi principalement par des jeunes entre 16 et 28 ans.

Les photos jetables devenues instagrammables

La tendance s'amplifie aussi avec Instagram. Avec la naissance de cette application en 2010, la photographie en elle-même était déjà revenue sur le devant de la scène. Sur Instagram, il est aussi possible de grainer ou de donner un aspect plus vieilli à ses photos notamment en utilisant des filtres. Les appareils photos jetables permettent donc de retrouver cet effet d'antan redevenu à la mode Ainsi, il n'est pas rare de voir des photos postées, prises au jetable en version numérisée sur la sphère Instagram.

Beaucoup d'influenceurs ce sont emparés de l'appareil pour qu'il revienne sur le devant de la scène. " Léna Situations a fait un compte avec ses photos jetables qu'elle faisait en soirée, j'avoue que cela m'a influencée sans que je m'en rende compte et j'en ai acheté un " relate Juliette, étudiante d'une vingtaine d'années.

«Nous sommes une génération qui a le goût de faire des photos, que ce soit de soi ou de paysages. Je pense qu’Instagram a développé cet intérêt grandissant", témoigne auprès de Libération Laetitia Diverchy (alias Tyciadchannel ) photographe et influenceuse qui donne des conseils de prise de vue spécial jetables sur YouTube (350K) ou Instagram (222K). "La tendance est au vintage et aux années 90 : on le voit autant dans les fringues, les coupes de cheveux que sur les photos.» poursuit-elle.

L'argentique, plus écologique

Après utilisation, beaucoup d'appareils jetables partent à la poubelle. Un geste en contradiction avec les valeurs de beaucoup de jeunes adeptes de l'économie circulaire. C'est pourquoi certaines marques comme Lomography se sont lancées dans les jetables réutilisables. L'appareil est en plastique mais le boîtier se conserve et peut accueillir n'importe quelle pellicule en guise de recharge.

Un appareil photo est dit argentique car la partie de sa pellicule qui reçoit la lumière est composée d’un peu d’argent. © AFP - Noémie Coissac / Hans Lucas

D'autres photographes en herbe choisissent plutôt l'appareil argentique . Plus écologique car non jetable il permet de faire des photos au look vintage. Lui aussi a le vent en poupe. Pour certain, c'est un véritable objet de collection, comme un petit bijou, qui a son histoire, "Mon appareil appartenait à mon père, un modèle des années 80 qui a fini au placard. Il y a 3 ans, je l'ai ressorti. 20 ans après la pile de dedans était toujours bonne, cette appareil est un tank, il ne s'abîme jamais", s'amuse Mathis 23 ans, qui fait des études de commerces. Toutefois un argentique est un plus onéreux qu'un jetable à l'achat, ce sont ses pellicules qui s'avèrent moins chères que le jetable : plus écologique et économique.

Là aussi, l'effet de mode se mesure avec les influenceurs, comme pour l'appareil jetable. Kendall Jenner, star de la téléréalité américaine dans "L'Incroyable famille Kardashian" et mannequin aux 250 millions d'abonnés sur Instagram s'était notamment mise en scène dans une émission aux Etats-Unis, "Tonight Show", en train de prendre en photo, avec un appareil argentique semblant tout droit sorti des années 1980, le célèbre animateur américain Jimmy Fallon.

Certains appareils argentiques peuvent atteindre les 5000 euros. Le marché est cependant très florissant puisque à Paris, une boutique de 200 m² entièrement dédiée à l'argentique a ouvert ses portes. Le mini appareil photo instantané argentique de Kodak est même le 6ème produit le plu demandés dans la rubrique "Photos et caméscopes" sur Amazon.

Entre 2016 et 2017, les ventes d'appareils photo numériques ont chuté de 33%, preuve que l'imperfection et le côté vintage du jetable et de l'argentique ont encore, un certain avenir face à toutes les nouvelles technologies.