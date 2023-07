"L’Europe nous apporte beaucoup" : ces jeunes veulent améliorer l'Union européenne de demain

La question peut paraître vaste : "Quelles sont vos idées pour bâtir ensemble une Europe capable de répondre aux défis de demain ?" Pourtant, depuis le début de l'été, la plateforme Make.org a déjà reçu plus de 1.500 propositions et 150.000 votes. Cette grande consultation s’adresse aux jeunes citoyens européens , moins d'un an avant les élections qui auront lieu dans les 27 pays de l’UE, le 9 juin 2024. Parmi les sujets qui engendrent le plus de réactions et de commentaires, ceux liés aux institutions, au fonctionnement de notre démocratie et à l’économie de l’Union européenne.

Le projet "EurHope" va durer un an. "Les résultats de la consultation seront transformés en ‘agenda citoyen’", explique Alicia Combaz, la cofondatrice et directrice générale de Make.org. Les priorités seront ensuite présentées lors d’un événement organisé en novembre à Madrid, en Espagne. "On va demander aux partis européens de se positionner dessus, pour connaître leur avis et savoir ce qu’ils proposent", poursuit-elle.

Le fonctionnement démocratique, principale préoccupation

À mi-chemin, les thématiques qui génèrent le plus d’interactions ne sont pas forcément celles que l'on attendrait. Ce n’est pas l’environnement ni l’immigration, mais plutôt les institutions et l’économie. "Cela ne nous surprend pas", commente la directrice de Make.org. "On sent que le sujet du fonctionnement de notre démocratie et de nos institutions intéresse les jeunes. Ils ont envie de prendre part à la manière dont nos institutions fonctionnent", poursuit-elle. Les propositions qui entraînent le plus d’échanges ne sont pas forcément celles qui ont le plus d’approbation, et que l’on retrouvera dans les résultats finaux, note la cofondatrice de la plateforme.

Parmi les propositions, il y a celle de Targar, un jeune Belge. Il souhaite "soumettre davantage de propositions à un vote public afin d'évaluer plus précisément l’opinion publique." Socrates, habitant en Grèce, réclame à l'inverse "plus de force à la Commission européenne en temps de crise", comme pendant "le Covid ou sur les questions d’immigration, pour mettre en œuvre des mesures provisoires".

Autre thème très discuté : l’économie. Un internaute portugais demande une uniformisation des salaires "pour les mêmes fonctions dans toute l’UE, pour les entreprises qui réalisent les mêmes bénéfices". Louis, originaire d’Espagne, aimerait, lui "interdire l’entrée des produits agricoles qui ne répondent pas aux exigences phytosanitaires des produits européens".

Plus de pédagogie sur l'Europe

Nous sommes allés en discuter avec des jeunes européens, rassemblés sur un chantier international, à Longueville, village rural au sud de la Seine-et-Marne. Ils sont une dizaine à vivre ensemble pendant deux semaines. Le projet est organisé par l’association Concordia . L’objectif : créer un lieu de vie dans ce village de moins de 2.000 habitants. Un barbecue en briques se dresse. Les jeunes travaillent dessus depuis une semaine. Ils ont nettoyé les briques, venues d’une ancienne usine démolie, et ont appris à fabriquer du ciment.

À quelques mètres de là, un autre petit groupe s’affaire avec des palettes en bois, une visseuse dans la main. Des bancs prennent forme. C’est Émeline qui dirige les travaux. "Je me sens plus européenne que française, j’aime voyager, j’aime l’échange culturel", raconte cette architecte de 32 ans. Elle a déjà participé à plusieurs chantiers internationaux, en Islande et en Espagne. "Il faudrait que les gens soient un peu plus éduqués à l’Europe. Il y a eu beaucoup d’abstention aux dernières élections européennes, on ne se sent pas assez concernés", déplore Émeline.

Sur un chantier international à Longueville, en Seine-et-Marne. © Radio France - Victor Vasseur

"Je ne peux pas imaginer vivre sans l’Union européenne"

Ici, l’anglais est roi pour se comprendre. Il y a une Polonaise, une Ukrainienne, trois Italiennes et un jeune Hongrois, Benedek, 20 ans. Cet habitant de Budapest étudie les langues à l’université. En début d’année, il est parti en Roumanie, avec le programme Erasmus. Il voyage en Europe depuis ses 16 ans. Alors forcément, il se sent européen. "Je ne peux pas imaginer vivre sans l’Union européenne", assure-t-il.

Pour Benedek, "l’Europe nous apporte beaucoup". Pourtant, il sent qu’un certain nombre de ses concitoyens ne voient pas l’Europe d'un bon œil, mais plutôt comme "une source d’argent." Selon lui, "l'UE est parfois traitée comme un ennemi qui vient nous ennuyer. Nous devons changer le point de vue de l'ancienne génération, ce qui est très difficile."

Benedek, sur un chantier international à Longueville, en Seine-et-Marne. © Radio France - Victor Vasseur

Premier vote en juin 2024

Pour ces jeunes européens, qui ont toujours connu l’UE, "ce serait inimaginable de vivre sans Europe", lance Olivia. Cette Polonaise de 23 ans vit à Varsovie, sa famille habite en Italie. "L’UE fait partie de ma vie depuis toujours. Je suis européenne depuis que je suis née. Je vois les bonnes choses que l’Europe a apportées", selon elle. Olivia va voter pour la première fois aux élections européennes l’année prochaine. "Je trouve que parfois, c’est difficile de savoir ce qu’il se passe", regrette-t-elle.

Comme Olivia, Daniela aimerait être davantage "sensibilisée" au sujet de l’Union européenne. Ses actions, ses prérogatives, ses votes : "Je crois juste que le défaut de l'Europe réside dans le fait qu'elle devrait faire un peu plus de publicité pour mieux se faire connaître auprès des jeunes, parce que ce n'est pas possible d'avoir 26 ans comme moi et ne pas savoir ce que fait exactement la Commission européenne", selon cette Italienne, étudiante en langue. "L’Europe doit faire beaucoup de publicité, non seulement dans les écoles, mais aussi en général sur l'emploi, parce qu'il y a beaucoup de projets d'emplois que malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas."

Casquette vissée sur la tête, avec un Français fluide, Cristina aurait aimé partir plus tôt sur un chantier international. "J’ai 26 ans, et je ne savais pas que cela existait ! Ces chantiers sont très importants pour les jeunes." Oui, il y a beaucoup de choses à revoir selon elle, mais l'Italienne croit dur comme fer en l’avenir de l’Union européenne, grâce "à ses idéaux, et ses principes".