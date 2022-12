L'exécutif veut mettre de l’ordre dans le marché de la téléconsultation

Au Favril, une commune de 365 habitants en Eure-et-Loir, une cabine un peu futuriste jouxte la grande bâtisse où se trouve la mairie, au milieu des plaines céréalières de la Beauce. Installée dans une dépendance, elle accueille les patients pour des téléconsultations. En 2019, elle a été la première cabine de ce type à être installée en France.

"C’est un bien d’avoir ces cabines pour pallier les défaillances du système de santé : dans une région comme la nôtre, où il n’y a plus de médecin, c’est indispensable. Personnellement, ça me rassure", explique Sylvie. Cette patiente, qui traînait des douleurs dans le dos depuis plusieurs jours, a opté pour cette solution, faute de pouvoir obtenir un rendez-vous avec son médecin traitant.

Autour de 1000 euros par mois pour une cabine dans un village

La cabine instalée au Favril accueille entre cinq et dix rendez-vous par semaine, avec un coût très important pour la commune : "Ça coûte autour de 1000 euros par mois, pour accéder au logiciel, la maintenance, le matériel à entretenir", selon John Billard, maire (SE) de la commune. "C’est la Rolls de la télémédecine, c’est un lourd investissement, mais à partir du moment où cela permet de sauver des vies, ça n’a pas de prix."

En trois ans d’existence, cette cabine a permis de sauver deux patients auscultés à distance : à chaque fois, le médecin a détecté une urgence et ce sont les pompiers qui ont pris le relais pour emmener les malades à l’hôpital de Chartres.

La téléconsultation utilisée surtout dans les grandes villes

Mais si l’exemple du Favril montre comment une cabine de téléconsultation peut aider un désert médical, en réalité, selon une étude menée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), près de 70% des téléconsultations sont réalisées pour des patients habitant dans des grandes villes. Et la plupart du temps, la téléconsultation se limite à un simple rendez-vous à distance avec le médecin traitant, qu’on voit sur son smartphone ou son téléphone portable.

Il y a aussi de plus en plus de bornes dans les pharmacies, avec des instruments connectés, comme un stéthoscope ou un tensiomètre, que le médecin vous aide à utiliser à distance. "La pharmacie est une zone de soins, donc le pharmacien ou les préparateurs, selon l’autonomie du patient, vont pouvoir accompagner le patient face à la borne", nous assure Elie-Dan Mimouni, cofondateur de l’un des grands acteurs du marché, Medadom. Or, en officine, les blouses blanches n’ont pas toujours le temps de s’en occuper.

"Si on ne prend pas le sujet en main, on va se faire ubériser"

Le maire du Favril, qui est par ailleurs secrétaire général de l’association des maires ruraux de France, voit le dispositif comme une opportunité : "Il faut prendre en main ce sujet : la grande tendance aujourd’hui, c’est que ce sont les GAFAM qui prévoient l’avenir de la santé. Si les professionnels de la santé ne s’emparent pas de la télémédecine, on va se faire ubériser". Il lance un appel aux médecins à être les acteurs du développement de la télémédecine. "C’est un excellent moyen de repenser l’aménagement territorial de la France, avec tous les dispositifs qui existent, la télémédecine, les cabinets médiaux, l’hôpital de proximité, les grands hôpitaux. Il faut un aménagement cohérent", analyse-t-il.

Et puis il y a les dérives, ces bornes de téléconsultation installées sauvagement dans des grandes surfaces. Après avoir donné un coup de pouce pour l’installation de ces cabines partout en France, le gouvernement veut remettre de l’ordre sur ce marché. "Les médecins doivent aussi s’emparer de ces nouveaux outils pour encadrer cette pratique et éviter les abus", estime de son côté un spécialiste de la téléconsultation. Ça tombe bien, puisque c’est l’un des gros dossiers du volet santé du Conseil national de la refondation . Un "point d'étape" est justement organisé ce lundi par Emmanuel Macron pour faire se pencher sur les différents dossiers du CNR.