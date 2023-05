"L'extrême droite s'est transformée" : Emmanuel Macron explicite sa sortie sur le RN au Conseil des ministres

Exégèse à Bratislava. Emmanuel Macron a été interrogé mercredi lors d'une conférence de presse à Bratislava, en Slovaquie, sur le recadrage auquel il a soumis sa Première ministre, Élisabeth Borne, lors du dernier Conseil des ministres, mardi. Le président estime qu'on "ne peut plus battre l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux" notamment parce que cette "extrême droite s'est transformée".

"Les arguments historiques et moraux" ne suffisent plus

Le "combat" contre l'extrême droite, qui a structuré l'engagement d'Emmanuel Macron "puisque, à deux reprises, je me suis retrouvé au deuxième tour de nos élections présidentielles face à la candidate de l'extrême droite", doit se faire au nom "des valeurs" et "du réel", a-t-il dit. "J'ai toujours combattu les mensonges et les dénis de réalité qui sont utilisés par les extrêmes et en particulier l'extrême droite", a-t-il ajouté.

"Et je pense qu'en effet, dans nos démocraties, on ne peut plus battre l'extrême droite simplement avec des arguments historiques et moraux", a-t-il poursuivi. "D'abord parce que cette extrême droite s'est transformée et ensuite parce qu'elle a beaucoup d'électeurs aujourd'hui qui ne votent pas pour cette histoire mais votent parce qu'ils se disent au fond, on n'a pas encore essayé cela et ce qu'ils nous proposent paraît séduisant."

Alors qu'Élisabeth Borne avait estimé durant le week-end que le RN était un "héritier de Pétain" porteur d'une "idéologie dangereuse" et dont il ne fallait pas "banaliser" les idées, Emmanuel Macron avait appelé mardi à ne pas combattre l'extrême droite "par des arguments moraux" mais par "le fond" et "le concret". Face aux vives réactions provoquées par cette sortie en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a assuré mercredi qu'Élisabeth Borne avait toute sa "confiance".

Avec cette phrase sur l'extrême droite qui "s'est transformée", Emmanuel Macron n'a pas "cautionné la dédiabolisation" du RN, précise l'entourage du président. "Il dit bien que c'est un combat sur les valeurs et sur le réel. C'est l'un et l'autre", dit cette source.

"L'extrême droite s'est transformée ? Tous les spécialistes le disent !", réagit-t-on à l'Élysée. "Par exemple, est-ce que Jean-Marie Le Pen aurait commémoré la rafle du Vél d'Hiv ? Je ne pense pas... Marine Le Pen l'a fait. C'est factuel." Le président "n'émet pas un jugement de valeur !", ajoute-t-on. "Est-ce que Marine Le Pen gère son parti comme le gérait son père ? Non. Est-ce que le RN est l'héritier du Front national ? Oui. Ce que dit le président est très clair, c'est même une méthodologie pour combattre l'extrême-droite."