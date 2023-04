"C'est l'histoire d'une femme qui hésite entre les hommes, et décide de les aimer tous" résumait assez habilement Jeanne Moreau quand on lui demandait de raconter la trame de Jules et Jim lors de sa promotion. Sortie en 1962, le film s’offre un petit scandale pour son caractère libertaire et son évocation de l’amour pluriel. Et dans ce film, on retrouve une petite ritournelle qui n’aura échappé à personne, « Le tourbillon » devenant l’une, si ce n’est la scène la plus connu du film.

« On va chanter »

Et pourtant, cette chanson n’était au départ pas prévu au scénario et n’a pas non plus été écrite pour le film. Aux crédits, c’est un certain Cyrus Bassiak qui en est l’auteur-compositeur. Derrière ce pseudonyme, se cache Serge Rezvani, peintre de son état et auteur-compositeur à ses heures.

Derrière l’insouciance qui se dégage à l’écran, sur le tournage, l’ambiance est morose, comme le raconte Jeanne Moreau : « Le tournage ne se passait pas bien, il n'y avait plus d'argent, et un jour, un technicien s'est crashé en hélicoptère. C'est à ce moment que François a dit, comme pour retrouver de l'élan : 'On va chanter.' C'était dans les Vosges, dans un grand chalet, il a fait venir un ingénieur du son pour un jour et, Serge Rezvani à la guitare, et j'ai chanté ‘Le Tourbillon’. »

Derrière « Le tourbillon », Lula

Serge Rezvani, véritable légende vivante de la chanson française avait choisi un pseudonyme pour sortir ses chansons comme « Le tourbillon » ou encore « J’ai la mémoire qui flanche", pour "ne pas rentrer dans le métier". Un homme qui toute sa vie n’a créé que pour une seule femme, Lula, l’amour de sa vie aujourd’hui disparue. Elle était la compagne de Serge Rezvani depuis les années 50 : « Tout ce que j’ai créé dans ma vie, je le dois à Lula. C'était pour la séduire. On ne vit pas 50 ans dans une bulle, loin de Paris, sans télévision, sans dîner en ville, sans rien d'autre que nous deux un endroit idéal sans amour. Il fallait que ça se tienne pendant toutes ces années. Toute ma vie, ça a été obsessionnel, j’ai passé mon temps à la séduire pour la garder. C’était une femme qui se réveillait le matin en riant du bonheur de vivre » se souvient-il.

Un tube qui aurait dû rester au fond d’un tiroir

C’est par l’intermédiaire de Jean-Louis Richard, premier mari de Jeanne Moreau et scénariste de Truffaut sur un grand nombre de films, que « Le tourbillon » arrive aux oreilles du réalisateur : « Jean-Louis Richard a entendu un jour une de mes chansons, je lui ai appris les accords et il s’est mis à chanter. Truffaut l’a ensuite entendu, il adorait mes chansons, il était comme un gamin quand il les écoutait. Truffaut a compris que je ne pouvais plus supporter ce que devenait le marché de la peinture et il a souhaité que cette chanson dans Jules et Jim soit un tube, ce qui s'est avéré. Ça a changé ma vie. Ça m'a permis surtout de ne plus vendre de tableaux pour pouvoir vivre. ».

« Le tourbillon » est un donc un heureux hasard, un concours de circonstance et un joli coup de main tendu par François Truffaut à Serge Rezvani pour une chanson destiné, au départ, à rester dans le cercle privé.