L'historienne Hélène Carrère d'Encausse, première femme à présider l'Académie française, est morte

"Elle s'est éteinte paisiblement entourée de sa famille" : ce samedi, Hélène Carrère d'Encausse est morte, à l'âge de 94 ans. L'historienne, membre de l'Académie française depuis 1990, occupait depuis 1999 la fonction de secrétaire perpétuel de l'institution, plus haute fonction pour les Académiciens. C'était la première femme de l'histoire à avoir occupé cette fonction – même si elle avait refusé la féminisation du nom de la fonction, demandant à être nommée "Madame le secrétaire perpétuel" car "il n'y a qu'un seul Secrétaire perpétuel depuis trois siècles et demi, c'est une lignée qui se poursuit".

Hélène Carrère d'Encausse était née apatride, en 1929, d'une mère italienne et d'un philosophe géorgien émigré en France, Georges Zourabichvili. Elle acquiert la nationalité française en 1950. Elle fait ses études à l'Institut d'études politiques de Paris dont elle sort diplômée en 1952, avant de devenir docteur ès lettres. Mais c'est en tant que professeure d'histoire qu'elle a fait sa carrière, l'Université de Paris 1 puis à Sciences Po.

Ouvrages sur l'URSS et grandes biographies

Spécialiste notamment du monde soviétique, l'ouvrage qui la révèle au grand public sort en 1978 : avec "l'Empire éclaté", elle est l'une des premières à prédire l'éclatement à venir de l'URSS, confronté au problème des minorités, notamment musulmanes, d'Asie centrale. Si ce n'est pas l'exact facteur qui a conduit à la fin de l'Union soviétique, elle avait en tout cas anticipé cet éclatement.

Tout au long de sa carrière, elle a publié de nombreux écrits historiques, ainsi que de grandes biographies de Staline, Lénine et Nicolas II, entre autres. C'est en 1990 qu'elle intègre l'Académie française, et en 1999, qu'elle devient la première femme à occuper le poste de secrétaire perpétuel. Depuis janvier 2022 et la mort de René de Obadia , elle était à la fois la doyenne en âge et en longévité parmi les Immortels.

"L'académicienne qui parlait avec Poutine"

Si elle a continué d'intervenir dans des dizaines de colloques et conférences sur la Russie, son sujet de prédilection, Hélène Carrère d'Encausse a aussi eu une carrière politique : soutien de Raymond Barre en 1988, puis présidente du Comité nationale pour le "oui" au traité européen de Maastricht en 1992, elle se présente aux élections européennes de 1994 sur la liste RPR-UDF. Elle n'y a occupé qu'un mandat.

Depuis le début des années 2000, elle était régulièrement pointée du doigt pour sa proximité avec le pouvoir russe, et vue par certains de ses confrères et consoeurs comme "l'académicienne qui parlait avec Vladimir Poutine et qui rapportait le récit du Kremlin en France", rapportait en début d'année une enquête dans Le Monde . Le début de la guerre en Ukraine avait marqué celui de son retournement : elle reconnaissait alors "n'avoir pas cru qu'elle aurait lieu jusqu'au 24 février au matin" et se disait "dans le brouillard", ne comprenant pas les décisions du président Russe.

Mariée à Louis Carrère, dit Carrère d'Encausse, elle a eu trois enfants qui ont tous trois eu une présence médiatique : Emmanuel, écrivain, Nathalie, avocate, et Marina, médecin et consultante à la télévision.