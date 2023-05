L'hôpital de Tulle condamné à payer un million d'euros à un patient devenu lourdement handicapé

C’est l’histoire d’un jeune homme de 26 ans, qui avait un métier de mécanicien, un poste de rugbyman dans le club de son village, et une fiancée avec lequel il avait des projets. C’est l’histoire d’un hôpital qui n’a pas fait les examens nécessaires à l’état de santé de ce jeune homme, en mai 2016. L’hôpital de Tulle vient d’être condamné par le tribunal administratif de Limoges pour sa responsabilité dans la mauvaise prise en charge de ce patient, qui a ensuite été victime d’un accident vasculaire cérébral. Son AVC lui a laissé de lourdes séquelles physiques. La justice vient de condamner l’hôpital corrézien à lui verser un million d’euros de dommages-intérêts et une rente à vie.

"On le renvoie chez lui sans IRM"

Cette histoire dramatique a commencé le 1er mai 2016. Ce jeune homme, souffrant soudain de céphalées, de vomissements et de troubles de la vue, se rend aux urgences de l’hôpital d’Ussel, en Corrèze. Le gaillard est en train de faire un accident ischémique transitoire. Mais aucun médecin ne s’en aperçoit. Il faut dire que cet AIT passe souvent inaperçu, et dans cette affaire, il a été d’autant moins suspecté que le patient était jeune. L’AIT est très rare chez un jeune adulte. L’hôpital d’Ussel lui fait néanmoins passer un scanner cérébral, qui ne permet pas de détecter d’anomalie. Il aurait fallu coupler avec un autre examen. On le renvoie chez lui. Et ses troubles persistent.

Une semaine plus tard, le jeune homme perd l’usage de la parole durant quelques minutes. Il consulte la remplaçante de son médecin de famille, qui se met immédiatement en alerte, redoutant un diagnostic grave, et envoie le jeune homme à l’hôpital de Tulle pour un examen qui semble s’imposer : une IRM cérébrale, une imagerie à résonance magnétique du cerveau. Mais à l’hôpital de Tulle, en ce mois de mai 2011, il attend l’examen durant des heures. Le soir venu, les blouses blanches affirment qu’il n’y pas besoin d’IRM. Et à leur tour, renvoient chez lui, ce jeune homme. Pourtant, il présente les symptômes manifestes d’un risque d’accident vasculaire cérébral. Le surlendemain, il sera victime en pleine nuit de cet AVC, qui lui laissera de très graves séquelles physiques.

"Il avait tout l'avenir devant lui, tout s'est effondré"

“On vous dit rentrez chez vous alors que vous êtes sur le point de passer cet examen qui potentiellement peut vous sauver la vie, c’est terrible !”, se désole l’avocate de ce jeune homme, Me Anne-Laure Godet, spécialisée dans les affaires de dommages corporels. À l’audience, le 25 avril dernier, elle a dénoncé la “faute” médicale. “Ce jeune homme avait tout l’avenir devant lui, et tout s'est effondré”, soupire-t-elle.

Dans leur décision de condamnation de l’hôpital de Tulle, les juges se sont notamment appuyés sur l’expertise de neurologues parisiens. Ces spécialistes du cerveau ont estimé que dans le cas de ce jeune homme, si l’hôpital de Tulle lui avait fait passer une IRM, il y aurait eu 95% de chances pour qu’on repère les prémisses de l’AVC, et qu’avec une simple prescription d’aspirine, le jeune homme soit sauvé.

Depuis sept ans, sa vie a basculé. Il est devenu hémiplégique. Le million d’euros qu’il va percevoir et les quelque 50 000 euros de rente annuelle, jusqu’à la fin de sa vie, sont “en réparation des préjudices subis” , et au titre de “la perte de gains professionnels futurs”.

“Il est heureux de cette décision de justice”, déclare son avocate. L’argent versé l’aidera à vivre, avec tous les soins qui lui sont nécessaires, et à faire des aménagements indispensables à son domicile. “Ce n'est pas une décision exceptionnelle en terme de montant, contrairement à ce que les gens pensent”, précise Me Godet. “La gravité du handicap génère nécessairement une indemnisation qui est importante. Ce qui est plus rare dans ce dossier, c’est d’obtenir la responsabilité d’un centre hospitalier. C’est une décision majeure”. Elle précise que l'hôpital de Tulle et l'assureur condamné également, peuvent encore faire appel.