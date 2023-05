L’hôpital, mauvais élève de la lutte contre le sexisme

Discriminées dans leur parcours professionnel, sentiment d’impuissance face aux comportements sexistes… La vie professionnelle est loin d’être simple pour les femmes médecins des hôpitaux français. C’est la conclusion révélée par l’association "Donner des ELLES à la santé", dans un sondage réalisé en partenariat avec l’institut Ipsos. Réalisé auprès de 500 médecins hospitaliers de toute la France, ce baromètre dresse un constat sans appel des inégalités entre hommes et femmes dans les hôpitaux, et du sexisme du milieu.

Une inégalité d’accès aux postes

Première grande discrimination : l’accès aux postes importants, bien plus compliqué pour les femmes. 82 % des femmes médecins à l'hôpital se sont senties discriminées dans leur parcours à cause de leur sexe. Une sur 6 témoigne même s’être vue refuser un poste à responsabilité parce qu’elles étaient des femmes.

"On leur explique que ces postes exigent de ne pas avoir de contraintes familiales, d’enfants dont il faut s’occuper. Et on leur dit que le risque pour une femme de tomber enceinte et d’être moins disponible est trop fort, donc que le poste ira à un homme" déplore Etienne Mercier, Directeur du pôle opinion et santé d'Ipsos, qui a réalisé ce sondage.

Des comportements sexistes très présents

En plus des discriminations professionnelles, c’est au sexisme omniprésent, voire au harcèlement sexuel, que les femmes médecins doivent faire face. 78% d’entre elles déclarent avoir déjà été victimes de comportements sexistes, et un tiers ont subi des gestes à connotation sexuelle ou des attouchements. D'après le baromètre, 30% des femmes médecins "déclarent avoir subi des gestes inappropriés à connotation sexuelle ou des attouchements sans leur consentement."

Une réalité souvent tue par les femmes concernées, 36% d’entre elles n’ont jamais parlé à personne de ce qu’elles vivent au sein de l’hôpital. C'est en tout cas ce qu'elles ont répondu à la question du baromètre : "La dernière fois que vous avez vécu un comportement sexiste, en avez-vous déjà parlé ?". Et il est encore plus rare que ces problèmes soient signalés à la hiérarchie : seules 3% des femmes sondées déclarent avoir reporté un comportement sexiste auprès de leurs supérieurs.

Un sentiment d’impuissance

Enfin, même lorsque les comportements sexistes sont remontés, les signalements ont souvent un arrière-goût d’impuissance. Dans 62% des cas, les femmes sondées estiment que leur témoignage n’a rien changé à l’attitude des personnes concernées, et que presque 9 fois sur 10 la hiérarchie n’a pris aucune mesure particulière.