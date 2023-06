L'humoriste Guillaume Bats est décédé, à 36 ans

"C'est avec la plus profonde tristesse que nous vous annonçons le décès ce jeudi 1er juin de Guillaume Bats, notre grand ami et frère de cœur et de scène" : sur la page Facebook de l'humoriste, la société de production Dark Smile Productions a annoncé vendredi matin le décès, jeudi, de Guillaume Bats, âgé de 36 ans. "

"L'événement étant récent nous n'avons pas encore l'ensemble des détails ayant trait à ses funérailles, et ne connaissons pas encore la cause de ce tragique événement, nous n'avons pas les mots mais un immense vide est déjà présent dans nos cœurs", annonce le post Facebook. L'humoriste venait d'achever le rodage de son spectacle – il était sur scène le 27 mai dernier à La Rochelle – et devait jouer cet été au Festival d'Avignon.

Des one-man shows dès 2014

Né en 1987 à Reims, Guillaume Batreau, qui avait pris "Bats" comme pseudonyme, a grandi atteint de la maladie des os de verre, né avec 27 fractures. Placé à la DDASS, il grandit d'abord en pouponnière, puis en orphelinat et enfin dans des familles d'accueil. Dès l'adolescence, il commence la comédie, avec une professeure de théâtre "qui m'a traité comme tout le monde, une attitude qui a déteint sur les autres enfants" et écrit ses premiers sketches pendant ses études. Au début des années 2000, il frôle la mort à cause d'une opération ratée à l'hôpital.

Parmi les personnalités qui l'aident à décoller, l'humoriste Jérémy Ferrari lui confie en 2014 les premières parties de sa tournée des Zéniths. Son premier one-man show, "Hors Cadre", est produit en 2018 par Jérémy Ferrari et le magicien Eric Antoine.

Proche de Jérémy Ferrari mais aussi de Laura Laune, avec qui il partage régulièrement la scène, il pratiquait un humour noir, et tournait souvent en dérision son propre handicap dans ses sketches, ainsi que dans de nombreuses participations à des collectifs, des sketches sur Internet, et des émissions de télévision.

En 2021, il était revenu, dans une conférence TED, sur son parcours, sur "comment on passe des moqueries au fait de faire rire pour les bonnes raisons". "Avec l'humour, je ne suis plus une victime, je suis le mec drôle, le bon pote, et aussi incroyable que ça puisse paraître, on finit par oublier mon handicap", racontait-il.