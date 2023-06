"L'Île rouge" de Robin Campillo : un film sensationnel sur la fin du colonialisme à Madagascar

Un enfant de dix ans, Thomas, à la fois candide et perspicace et fan de "Fantômette", observe ce monde qui se termine, ces adultes qui vivent leurs dernières années d'insouciance dans un lieu en apparence paradisiaque. Robin Campillo est le fils d'un sous-officier de l'armée de l'air qui était en poste à Tananarive et qui a mis beaucoup de lui dans ce film qui dure presque deux heures.

Nicolas Schaller salue un film sensationnel !

Le journaliste pour L'Obs applaudit un étrange et beau film d'un cinéaste qui sait gagner son spectateur en racontant une histoire primordiale à travers les yeux de l'enfant qu'il a été : "Au début, on arrive dans cette famille/communauté de militaires dans une espèce de temps figé qui donne l'impression que le film est un peu invertébré. Au début, on ne comprend pas trop où il va, il suit ce petit personnage qui navigue, cet enfant qui est l'Alter ego de Robin Campillo qui regarde des adultes souvent cachés, et c'est assez beau.

Publicité

Ce qui m'a surpris, c'est la manière dont le film fait la transmission vers le peuple malgache et comment le regard de l'enfant se décale et se déplace petit à petit pour comprendre par des détails - puisque tout n'est jamais vraiment dit - comment ce peuple reprend son indépendance, tout ce qu'il a pu subir. Et une dernière demi-heure vraiment concentrée sur un personnage de femme malgache, qui va accueillir des prisonniers qui reviennent, où le film prend une ampleur assez belle.

J'ai hâte de le revoir pour mieux le saisir parce que c'est un film qui joue vraiment sur les sensations. Le travail sur le son et sur les ambiances est très beau et il ne faut pas s'attendre à un film historique classique, mais simplement se laisser bercer par ce regard enfantin et de moins en moins désabusé sur ce moment de l'histoire assez méconnu".

Jean-Marc Lalanne applaudit un film génial, absolument magnifique

Le critique des Inrockuptibles fasciné par le processus cinématographique très proustien dont fait preuve Robin Campillo dans ce film en partant du point de vue de l'enfance : "J'adore la manière dont le récit est très subtilement déconstruit, fondé sur une logique purement sensitive, sensorielle restituée à travers les yeux de l'enfance. Comme le monde des Malgaches dont il ne voit que des bribes, ou encore la manière dont est montrée la fin d'un monde, une sorte de bulle totalement coupée de la réalité du pays. C'est à la fois d'une puissance politique, d'une audace folle, d'une justesse sur la sensation, une richesse proche de Proust dans la manière dont il évoque l'enfance".

Un film qui a bouleversé Ariane Allard

Chez Causette, on salue là aussi l'idée merveilleuse de centrer le récit à hauteur d'enfant : "Il voit beaucoup de choses, mais il ne comprend pas nécessairement tout ce qu'il voit. Il a une façon de déréaliser le monde qui l'entoure de la même façon que les adultes autour, eux aussi vivent dans une espèce d'enclos. Au moment du récit, ça fait déjà dix ans que le Madagascar est indépendant, mais quand on pénètre sur cette base militaire, on a l'impression qu ce climat colonial règne encore. Le regard du petit garçon est important parce qu'il fait l'apprentissage de la perte et de la séparation. Et comme il ne comprend pas exactement tout ce qu'il absorbe, il voit les fêlures, les fractures et que le couple de ses parents est en train de se dissoudre, mais il ne l'analyse pas pleinement. Quant à la bascule, on redonne la parole aux Malgaches et c'est absolument magnifique comme idée".

Le film qu'il faut absolument voir actuellement selon Pierre Murat

Un film formidablement bien mis en scène : "Un film génial de vrai metteur en scène, où chaque moment est saisi avec une mise en scène remarquable".

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"L’île rouge" de Robin Campillo 7 min France Inter

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici .