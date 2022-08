"L’Inconduite" d'Emma Becker a-t-elle convaincu les critiques du Masque & la Plume ?

Le livre présenté par Jérôme Garcin

Un roman autobiographique qui est la suite de "La Maison" où elle décrivait les deux années et demie passées dans deux bordels de Berlin. Une des toutes premières phrases du livre : "Il n'y a pas si longtemps, l'odeur des autres, c'était son bleu de travail". Désormais mère d'un petit garçon, elle a fermé le chapitre de la prostitution, mais tout en accompagnant son grand-père, qui se meurt à l'hôpital Jeanne Garnier, elle n'en continue pas moins de raconter tous les hommes avec lesquels elle "se distrait de la monotonie par le plaisir". Parmi eux, un écrivain russe, un réalisateur français, un financier américain et même, dans un rêve surprenant au milieu du livre, Michel Foucault qui apparaît. "J'en ai un peu ras le cul de faire le Gainsbourg de service, écrit-elle. J'aimerais bien être la Jane Birkin de quelqu'un pour une fois, c'est trop demander, putain, un type qui me regarde comme s'il n'avait jamais rien vu de plus beau".

Non seulement Arnaud Vivant a été bluffé, mais il a bien ri !

Si le critique n'avait pas trop aimé "La maison", il s'est cette fois-ci énormément amusé et s'est bien marré, saluant au passage un livre particulièrement percutant sur la manière dont elle aborde la sexualité : "Certes, si elle racontait bien cette expérience qu'elle avait eue dans deux maisons de passe allemandes, j'avais quand même l'impression qu'elle racontait cela comme si elle avait raconté un stage d'équitation en Forêt-Noire…

Publicité

Là, ce livre coïncide avec cette rentrée littéraire - comme chez Virginie Despentes - marquée par le thème de la sexualité sous toutes ses formes (violences sexuelles, identité sexuelle…) qui est omniprésent. Contrairement à son précédent livre j'ai beaucoup ri, c'est tellement drôle ! D'où un livre solaire sur la sexualité, qui se rapproche même par moments de l'écrivaine Anaïs Nin.

Par ailleurs, le moment où son personnage connu et inattendu discute d'un formidable roman de l'écrivain américain Nicholson Baker, malheureusement trop peu connu, c'est le point d'orgue du livre et rien que cette partie-là est éblouissante d'un point de vue de rigolade littéraire".

Nelly Kapriélan s'est pas mal ennuyée…

Chez Les Inrockuptibles, on déplore un journal intime beaucoup trop nombriliste, qui ne repose que sur des préoccupations sexuelles dérisoires et qui n'ont absolument pas suffit pour convaincre Nelly : "J'ai commencé par rire avec cette scène où elle met en scène une rencontre sur Tinder avec un homme russe. Elle veut être un peu brutalement bousculée sous un arbre. Mais après, je me suis ennuyée avec cette répétition de scènes de cul, cette espèce de petit humour qui se la joue un peu distant alors qu'au fond, c'est très sentimental, c'est très Madame Bovary.

Sans compter tout ce projet de travail autour de la partie sombre du désir entre hommes et femmes… Bon ok, mais ça ne suffit pas… J'aime bien qu'il y ait un peu autre chose et je trouve qu'elle n'a rien à dire, à part quelque chose d'assez égocentrique et narcissique qui est de nous faire partager sa vie, ses tourments plus sexuels qu'autre chose, qui ne m'intéressent pas si le tout consiste simplement en une forme de journal intime un peu écrit… C'est une espèce de technicité du sexe en permanence".

C'est un des meilleurs romans que Frédéric Beigbeder a lu de toute la rentrée

D'après le critique du Figaro-Magazine, Emma Becker s'inscrit vraiment comme un écrivain central et sa manière de convoquer le désir dans son style littéraire prend ici tout son sens : "La référence à Madame Bovary est très juste puisque c'est une mère de famille qui a un peu peur de s'emmerder dans son mariage et qui utilise le désir comme manière de se libérer, qu'elle utilise comme manière d'écrire. La première aventure, c'était avec un homme plus âgé. Après "La maison", c'était deux ans et demi dans des bordels berlinois. Et là, la mère de famille, on pensait que ça allait être un peu plus plan-plan, or, pas du tout, elle arrive à expliquer ce truc que finalement, si Madame Bovary avait été dans un bordel berlinois pendant deux ans et demi, elle ne se serait sans doute pas suicidée.

Elle n'abdique pas son désir, elle arrive à parler de choses choc avec naturel, mais qui restent des choses humaines. Par exemple, lorsqu'après que son grand-père meure, elle va sucer un médecin à l'hôpital, je trouve que c'est très beau.

C'est extrêmement comique, notamment ce rendez-vous avec un mec en espérant qu'il va la prendre dans un parc, mais que contre toute attente le type demande à discuter d'abord avec elle sur un banc et boire un verre, avec toute la condition masculine d'aujourd'hui".

Elisabeth Philippe déplore beaucoup de sexe, mais un livre peu jouissif à l'arrivée…

Si la plume dynamique assumée de l'auteure est incontestable, le livre, selon Elisabeth, révèle par dessus tout un narcissisme un peu pénible qui fait que rien ne s'emboîte vraiment à l'arrivée… "Je ne vois pas ce qu'elle veut dire et si on s'intéresse à toutes ces scènes de sexe, certes elle offre une plume alerte, puisque ça court, ça fuse, mais je trouve ça très peu jouissif puisque la seule qui paraît prendre du plaisir, c'est elle. On sent qu'elle est très contente de ses formules, de l'image qu'elle renvoie puisqu'elle est à la fois capable de parler de Nicholson Baker et de faire des gorges profondes. Mais ça ne marche pas au final. Pareil avec "La maison", elle avait un matériau génial, mais elle n'en faisait rien. Elle a le sens des formules, c'est parfois très malin, parfois piquant, mais gâché par un propos d'une banalité confondante. C'est un peu pénible et, surtout, je ne vois pas le propos de ce livre".

Le livre

Écoutez l'intégralité des critiques échangées sur le livre :

"L’Inconduite" d'Emma Becker 10 min France Inter

📖 LIRE - "L’Inconduite" d'Emma Becker (Albin Michel)

🎧 LIVRE OUVERT | Toutes les autres œuvres passées au crible des critiques du Masque et de la Plume à retrouver sur le site et l'app Radio France.