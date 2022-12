« L’inconscient », nouvelle formule

« L’inconscient », l’émission de France Inter dédiée à la parole libre et à l’analyse, change de forme.

Fort de son succès, le rendez-vous dominical porté par le Docteur Nasio, accueille 3 nouvelles voix, 3 figures de la psychanalyse.

Ils seront désormais 4 à proposer un podcast interactif, puis à écouter et analyser les questions des auditeurs et se succèderont à l’antenne, le dimanche.

A chaque émission, l’auditeur est invité à découvrir la pratique concrète de l’analyse à partir d’un récit de cas, d’une notion (le rêve, la névrose) ou d’une question (qu’est-ce que j’ai Docteur ?), puis à réagir en posant une question directement sur le répondeur 01 56 40 64 04, par note vocale via l’application ou le site de France Inter.

· Dimanche 8 janvier : Clotilde Leguil

· Dimanche 15 janvier : Caroline Eliacheff

· Dimanche 22 janvier : Laurie Laufer

· Dimanche 29 janvier : Juan David Nasio

► Clotilde Leguil est psychanalyste et philosophe. Elle est l’autrice de plusieurs essais dont Céder n’est pas consentir, une approche clinique et politique du consentement (PUF), « Je », une traversée des identités (PUF), L’être et le genre, homme/femme après Lacan (PUF), Les Amoureuses, voyage au bout de la féminité (Seuil). Elle est professeure des Universités, enseigne au Département de psychanalyse de Paris 8, et est membre de l’Ecole de la Cause freudienne.

► Caroline Eliacheff est une pédopsychiatre , psychanalyste et essayiste française. Elle a dirigé le centre médico-psychologique d' Issy-les-Moulineaux après avoir travaillé à l' hôpital Necker . Elle a été scénariste pour le cinéma et a tenu pendant plusieurs années une chronique autour de l’enfant sur France Culture. Auteure de nombreux ouvrages dont Françoise Dolto. Une journée particulière (Flammarion), La famille dans tous ses états, Ma vie avec la Comtesse de Ségur (Gallimard).

► Laurie Laufer est psychanalyste et professeure au département d’Études psychanalytiques de l’UFR Institut des Humanités Sciences et Sociétés (IHSS) à l’Université Paris Cité. Elle est directrice de l’UFR Institut des Humanités Sciences et Sociétés. Auteure de nombreux articles sur les questions de normes, psychanalyse et genre, psychanalyse et la littérature, elle est également l’auteure de Murmures de l’art à la psychanalyse (Hermann) et son dernier ouvrage Vers une psychanalyse émancipée. Renouer avec la subversion (La Découverte).

► Juan David Nasio est un psychiatre , psychanalyste et essayiste franco- argentin . Il est l'un des fondateurs des Séminaires psychanalytiques de Paris. Il réalise ses études de médecine à l' université de Buenos Aires et son internat de psychiatrie à l'hôpital Evita de Lanús . En 1969, il vient en France pour suivre l’enseignement de Jacques Lacan , dont il corrige la traduction des Écrits en espagnol. En mai 1979, il prononce une leçon sur le « sujet de l’inconscient », dans le séminaire de Lacan. Il est chargé de cours à l’ université Paris-VII durant trente ans, et il tient un séminaire dans le cadre de l’ École freudienne de Paris de 1977 à 1980.