L'index professionnel hommes-femmes n'a "pas d'effet" sur les inégalités de salaires à court terme

À l'occasion du 8 mars, le gouvernement va présenter son nouveau plan pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Parmi les mesures phrases, l'accès aux marchés publics des entreprises sera désormais conditionné à l'obtention d'une bonne note à l'index de l'égalité professionnelle, créé en 2018. C'est le principe de l'éga-conditionnalité. Toutefois, si Matignon se réjouit que "la note moyenne des entreprises progresse de façon constante pour les entreprises de plus de 1.000 salariés", une étude pointe l'absence d'effet "à court terme" de cet index, sur la réduction des inégalités salariales entre hommes et femmes.

C'est la conclusion d'une évaluation réalisée par l'Institut des politiques publiques (IPP) sur la mise en place de l'index égalité professionnelle, il y a trois à quatre ans dans les entreprises. En les obligeant à publier une note sur leur politique salariale vis-à-vis des hommes et de femmes, l'index est censé permettre de réduire les inégalités persistantes. Mais selon cette étude, l'effet n'est pas "détectable" à court terme. C'est pourtant sur la base que cet index que le gouvernement souhaite également mettre en place un " index seniors " pour aider à leur employabilité, dans le cadre de la réforme des retraites.

Une comparaison avec des entreprises non concernées par l'index

Au 1er mars de chaque année, les entreprises de plus de 50 salariés doivent publier leur note obtenue l'année précédente au titre de cet index. Cette obligation existe depuis 2019 pour les entreprises de plus de 250 salariés et depuis 2020 pour celles entre 50 et 250 salariés. Cette note sur 100 comprend cinq critères: l'écart dans les rémunérations (40 points), dans les augmentations annuelles (20 pts), dans les promotions (15 pts), les augmentations au retour de congé maternité (15 pts) et la part des femmes dans les dix plus gros salaires (10 pts). Lorsque la note est inférieure à 75, l'entreprise doit prendre des mesures dans les trois ans.

L'évaluation a été réalisée par l'Institut des politiques publiques à la demande de la CFDT. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont comparé, à partir de bases de données de Bercy et de l'Insee, l'évolution entre 2017 et 2020 d'un groupe d'entreprises ayant entre 55 et 70 salariés avec "un groupe témoin" d'entreprises ayant entre 35 et 45 salariés et donc pas concernées par l'index du fait de leur petite taille.

Que ce soit au niveau de l'écart de salaire, la différence d'augmentation ou les plus hautes rémunérations, "il n'y a pas d'effet détectable de l'index à court terme, y compris sur les entreprises qui ont les moins bons résultats", a commenté Thomas Breda, directeur du programme emploi à l’IPP et coordinateur de l'enquête, lors d'une conférence de presse.

"L'index ne couvre que 25% des salariés du privé", selon l'IPP

Autre faiblesse de l'index, "la couverture limitée" des entreprises de plus de 50 salariés. En 2020, "près de 30% des entreprises n'ont pas déclaré leur index et ne sont donc pas en conformité avec la loi", a souligné M. Breda.

En outre, 25% ont déclaré leur index "non calculable", car les conditions de ce calcul, notamment un nombre minimum d'hommes et de femmes dans plusieurs groupes d'âges et catégories socio-professionnelles, ne sont pas réunies. Du fait de ces règles, "l'index ne couvre que 25% des salariés du privé", selon M. Breda.

Pour Béatrice Lestic, secrétaire nationale CFDT, l'étude confirme "les critiques syndicales émises dès la conception de l'index". "On nous avait présenté l'index en terme d'obligation de résultats, mais très peu d'entreprises sont sanctionnées - 32 en 2022 - et ce n'est pas une priorité de l'inspection du travail", a-t-elle déploré. En moyenne, les femmes gagnaient près de 15% de moins que les hommes dans le secteur privé en 2021 (en équivalent temps plein) même si l'écart se réduit, selon une étude de l'Insee publiée en février.

Interrogé sur cette étude, Matignon indique ne pas l'avoir consultée en détail, mais être "ouvert à toute amélioration" de l'index de l'égalité professionnelle. Toujours dans le cadre du plan pour l'égalité du gouvernement, cet index doit être prochainement étendu à la fonction publique. D'abord à la fonction publique d'Etat, dès l'été 2023, puis aux fonctions publiques territoriale et hospitalière en 2024.