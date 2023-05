L'inflation a ralenti en mai en France, elle est au plus bas depuis un an

"Pour la première fois depuis un an, le glissement annuel des prix à la consommation en France descend de son plateau qui se situait autour de 6%", explique le chef du département de la conjoncture de l'Insee, Julien Pouget. "Ce reflux est plus marqué que prévu." Concrètement, les prix en mai 2023 sont en moyenne 5,1 % supérieurs à ceux de mai 2022, soit le niveau d'inflation le plus bas depuis un an. En avril, on était sur une augmentation annuelle de 5,9 %.

"L'inflation ralentit, et elle ralentit même fortement", se réjouissait de son côté Bruno Le Maire, sur France Inter ce mercredi . quelques minutes avant la publication des nouveaux chiffres. "C'est la première fois depuis plusieurs mois que nous voyons que l'inflation ralentit en France [il y avait en fait déjà eu une baisse en mars dernier, NDLR]. Nous avions toujours indiqué, avec le gouvernement, qu'à l'entrée de l'été nous verrions l'inflation ralentir : nous y sommes, et il y a un certain nombre de prix qui vont commencer à baisser", déclare le ministre de l'Économie.

Si l'on observe les variations mensuelles sur les prix, on constate une légère baisse entre avril et mai (-0,1 %).

Le ralentissement de la hausse des prix de l'énergie

Cette baisse de l'inflation est principalement due au ralentissement de la hausse des prix de l'énergie : ils avaient augmenté de 27,8 % entre mai 2021 et mai 2022, mais "seulement" de 2 % entre mai 2022 et mai 2023. De leur côté, en mai 2023, les prix de l'alimentation ont augmenté de 14,1 % en un an, contre 15 % de hausse le mois précédent. Les produits frais, par exemple, connaissent une inflation de 10,4 %, contre 10,6 % le mois précédent. Seul le tabac échappe à ce ralentissement, avec une accélération de la hausse (+9,8 % en un an, contre 9,4 % le mois précédent).

Pour le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, ce ralentissement global de l'inflation "est évidemment une donnée qui va dans la bonne direction. Il est même très probable que nous ayons passé le pic [d'inflation]", atteint en février dernier (avec 6,2 % de hausse sur un an).