L’innocent de Louis Garrel, sortie en salles le 12 octobre 2022

Résumé : Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives…

Louis Garrel, réalisateur, raconte :

“Je voulais une histoire de famille et une affaire criminelle, un délit. Tout de suite, il y avait l’idée de la mère qui se marie en prison. C’est la mère qui, par l’amour, fait entrer dans une famille complètement « légaliste » un élément transgressif.

Le point de départ du récit, c’est vraiment l’histoire de ma mère car elle s’est mariée en prison et tout de suite, je me suis bien entendu avec mon beau-père, qui m’a ouvert les portes d’un monde que je ne connaissais pas. Toujours amusant de voir deux mondes qui se frottent.

La relation d’une mère à son fils est une chose difficile à traiter au cinéma. On bascule facilement dans le viscéral. Plus on a l’esprit léger, mieux le film et le spectateur se portent.

C’est amusant de voir un type qui, en sortant de prison, s’intéresse au langage des fleurs et a l’air très motivé !

Je tenais vraiment à aller vers un film d’évasion pour faire vivre une aventure picaresque, avec le goût du romanesque et de la comédie.”

Louis Garrel évoque ses personnages :

“Bizarrement, ce ne sont pas des choix de comédiens. Ce sont plutôt des choix de couples.

Deux grands acteurs peuvent s’annuler par leur jeu. J’ai commencé avec Roschdy Zem. Cela lui faisait plaisir de ne pas jouer des types virils mais une personne plus tendre, sentimentale.

Je lui (Anouk Grinberg) avais envoyé deux scènes et lorsqu’elle est arrivée dans le bureau, j’ai tout de suite senti que je n’avais plus rien à faire, que ça allait fonctionner tout seul entre eux deux comme un circuit autoalimenté.

Roschdy est grand, Anouk est petite. On a fait un essai. Ils ont joué la scène du mariage, je l’ai filmée et dès la première prise j’ai dit à mon équipe qu’il faut qu’on retrouve cela au moment du tournage.

On peut filmer avec de bonnes caméras, de bons décors, le nouveau récit que tu ajoutes à ton scénario, cela sera toujours la personnalité des acteurs et ce qui se passe entre eux.

Pareil pour Noémie Merlant. J’ai senti en elle quelque chose de clownesque, ce que je voulais faire ressortir. Comme elle ne l’a jamais fait, c’était très jouissif pour elle tout en ayant une grande peur d’aller sur ce terrain.”

Il termine par son propre rôle :

“Au fond, mon personnage, c’est l’histoire d’un type inhibé, qui va sortir de la dépression du deuil de sa femme en se libérant par une aventure rocambolesque. C’est peut-être aussi le geste inconscient de sa mère, en se mariant avec un détenu, de le faire baigner dans un autre univers que le sien pour le sortir de sa torpeur.”

Propos recueillis par Charles Tesson pour Ad vitam distribution

►►► Distribution

Un film de Louis Garrel

Avec

Roschdy Zem : Michel // Anouk Grinberg: Sylvie // Noémie Merlant : Clémence // Louis Garrel : Abel // Jean-Claude Pautot : Jean-Paul // Yanisse Kebbab : Chauffeur camion caviar // Léa Wiazemsky : Témoin Sylvie // Manda Touré : Femme aquarium // Florent Masarin : Commissaire Delmas