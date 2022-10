"L’innocent" de Louis Garrel : "un film qui réchauffe le cœur" selon "Le Masque & la Plume

Le film résumé par Jérôme Garcin

Un film dont France Inter est partenaire. Le film s'ouvre par le mariage en prison où elle enseigne le théâtre de Sylvie (Anouk Grinberg) avec Michel (Roschdy Zem), qui est détenu pour braquage. Abel, le fils de Sylvie (Louis Garrel) s'inquiète de voir sa mère embarquer dans une pareille aventure. Michel est libéré, il offre à Sylvie une boutique de fleurs dans le Vieux Lyon. Seulement voilà, Michel est vite repris par ses démons et il embarque Abel dans un casse où il s'agit de récupérer dans un camion des kilos de caviar.

J'avoue que je m'attendais pas de la part de Louis Garrel à un divertissement si rondement et joliment mené avec, en prime, Noémie Merlan, dans le rôle de la petite amie d'Abel. Notons que la mère de Louis Garrel (Brigitte Sy) a aussi enseigné le théâtre en prison et que, aussi, elle a épousé un détenu. C'était le thème de son propre film "Les Mains libres".

Publicité

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

Charlotte Lipinska : "un film qui réchauffe le cœur"

C'est un film qui a fait beaucoup de bien à la critique ciné de Vogue qui applaudit un scénario rempli de tendresse, de drôleries et plein d'inventivités : "Le film a un charme dingue, complètement irrésistible. On est quelque part entre les comédies italiennes des années 60-70 et les premiers films de Pierre Salvadori comme "Cible émouvante" ou "Les Apprentis". D'où cette tendresse sur des bras cassés, des bandes de pieds nickelés qui vont se lancer dans un casse qui a tout pour être foireux, mais avec tellement de drôlerie !

Le scénario est très joliment tricoté jusqu'à la fin, parce que même si on rit beaucoup pendant le film, j'ai eu la gorge assez serrée. J'ai été prise d'une émotion finale à laquelle je ne m'attendais pas pour tout le parcours de ce personnage, en ce qui concerne la filiation, avec Anouk Grinberg qu'on se réjouit de voir à l'écran dans ce rôle-là. Comme tous les acteurs d'ailleurs !

Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film où on sent les acteurs heureux d'être là, heureux de jouer. Ils ont un plaisir que je trouve extrêmement communicatif et très généreux pour le public. Les dialogues sont ciselés, le scénario est plein de rebondissements, il nous emmène là où on ne s'attend pas forcément, avec une inventivité de mise en scène assez dingue, cocasse, tendre et drôle".

Pour Pierre Murat c'est "un film très réussi"

Selon le critique de Télérama, Louis Garrel réussit enfin à parfaire le charme qu'on avait tant déjà aimé dans ses précédents films, en le mariant à une plus grande légèreté de mise en scène qui coule de source : "Il y avait aussi du charme dans les précédents films, que ce soit, dans "Les deux amis" ou "L'homme fidèle", mais là où ça craquait un petit peu, ici c'est très réussi parce qu'il va jusqu'au bout tout en offrant un dénouement inattendu et en rendant son projet encore un peu plus neuf !

Ce que j'aime surtout c'est la première partie : les soupçons du héros sur la nature de Roschdy Zem et la façon dont il le suit, le guette. Ce n'est pas du tout du Ernst Lubitsch, contrairement à ce que beaucoup ont prétendu, mais c'est très réussi, drôle, très bien joué, écrit et il réussit enfin ce qu'il tentait depuis trois films : la légèreté".

Sophie Avon salue un film d'une très grande richesse !

Un film aussi rigoureux qu'il est vivant et charmant d'après la journaliste de Sud-Ouest, qui a été totalement saisie par la très belle écriture scénaristique de Louis Garrel : "Sous la légèreté, il y a aussi la mélancolie. Il superpose les strates, les registres, le loufoque, le burlesque, l'histoire de cette mère et de son fils qui s'inquiète pour elle, le théâtre reconstruit aussi dans une scène d'anthologie. C'est d'une grande richesse et l'écriture en collaboration avec Tanguy Viel a été profitable en lui apportant la note du film noir.

Ce qui est très beau, c'est que la maîtrise de l'écriture ne fige rien, propose de l'inattendu, ce qui procure tout le charme du film.

Un cadre extrêmement rigoureux et extrêmement travaillé, à l'intérieur duquel on ressent toute la grâce de l'incarnation, avec des acteurs absolument formidables dans un registre aussi loufoque et burlesque".

Camille Nevers a dû attendre un peu avant d'avoir été totalement conquise par la mise en scène

Bien qu'elle exprime un petit bémol à l'égard de ce qu'elle juge être un "feel good movie par excellence", la journaliste de Libération, a été fascinée par la manière généreuse et magnifique dont sont filmés les acteurs lors d'une scène qui redonne tout son sens à la mise en scène du film : "Ce n'est pas que je n'aime pas, mais le film m'emballe au moment de cette longue scène où enfin ils se posent, après une désinvolture, une nonchalance permanente de la mise en scène qui finit par tomber lors de la scène du restoroute. Cette scène qui dure et qui est tout simplement magnifique ! Là, tout d'un coup, il se passe quelque chose dans la longueur, avec une scénographie, un découpage, un marivaudage au sens où enfin, c'est au long cours du mensonge qu'on finit par s'avouer les vrais sentiments, et là ça devient très beau !

Notamment le regard trouble de Noémie Merlant, la façon dont il filme les personnages en train de se regarder est magnifique et généreuse ! À partir de ce moment-là, il se passe quelque chose de vraiment très fort dans la mise en scène, malgré le reste du film qui parfois est un peu vite fait".

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

"L’innocent" de Louis Garrel 8 min France Inter

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici .